Как устроена альтернативная гражданская служба и как на нее попасть. Личный опыт

Сейчас идет осенний призыв в армию, он продлится до конца декабря. Но не все знают о том, что службу можно пройти не в воинской части, а работая, например, санитаром. Кириллу из Перми 27 лет, и в этом году он закончил проходить альтернативную гражданскую службу. Этого права он добивался несколько лет. Подробности — в материале 59.RU.
Что такое альтернативная служба и как на нее поступить?
Альтернативная гражданская служба (АГС) — это трудовая деятельность в интересах общества и государства вместо военной службы по призыву. На АГС могут пойти молодые люди от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие оснований для освобождения от призыва или отсрочки. Для этого нужно подать заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву на АГС не позднее чем за полгода до начала призыва. В осенний призыв подают заявления до
В законе об альтернативной гражданской службе указано, что выбрать ее можно, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию человека или если военнообязанный относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.
Альтернативнослужащего могут отправить на работу в другой город или оставить в своем, в первом случае ему должны предоставить общежитие. При выборе места учитывают образование, специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение. В марте 2023 года Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы, в него вошли, например, сторож, тракторист, артист балета, пекарь и другие. Также из перечня исключили 22 профессии, в их числе курьер, почтальон, гардеробщик, концертмейстер и другие. Альтернативнослужащий не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, подрабатывать по совместительству в других организациях. За свою работу он получает зарплату, как и другие сотрудники.
Срок АГС — 21 месяц, включая два отпуска. Также могут предложить работу в организациях военной сферы (строительные управления Спецстроя, заводы) на гражданской должности. В таком случае срок службы сокращается до 18 месяцев с двумя отпусками.
Если призывная комиссия отказывает в замене военной службы на альтернативную, решение можно обжаловать в суде.
Реальный опыт
С детства старался решать конфликты мирным путем
Кирилла с детства родители воспитывали так, что нужно искать мирный подход к решению конфликтов.
— Я часто видел насилие вокруг себя. Если даже это были не физические побои, то видел, как люди оскорбляют друг друга, унижают, пытаются самоутвердиться за чужой счет, — рассказывает собеседник. — Я инстинктивно еще с детства чувствовал отвращение к подобному поведению, не понимал, зачем люди себя так ведут, и не хотел жить такой жизнью.
Если Кирилл сталкивался с конфликтом, то старался поговорить с человеком о том, к чему агрессия может привести: драке и синякам, ухудшению взаимоотношений, разбирательствам с точки зрения закона. Он старался лишний раз не реагировать на провокации незнакомых людей, которые неадекватно себя ведут и хотят поругаться.
— Конечно, бывало всякое, иногда мне встречались конфликтные люди, и приходилось давать им словесный отпор, но до применения силы дело не доходило. Но это исключения. Я считаю, что нужно избегать грубости. Иногда мне случалось заступаться за других людей, когда я видел, как некий агрессор кого-то оскорбляет просто так, чтобы продемонстрировать «силу» или чтобы принудить человека к чему-то. Не люблю подобное поведение, мы же не варвары, а цивилизованные люди, вот и вести себя должны цивилизованно.
Молодой человек изучал разные религии: христианство, индуизм, буддизм и другие. И то, что он исследовал, призывало к тому, чтобы человек извлекал из себя всё самое лучшее и боролся с худшим.
Отказывали в АГС с 2017 года
В первый раз Кирилл подавал документы на альтернативную службу после окончания школы, но вскоре поступил в техникум на слесаря-сантехника и «включилась» отсрочка. В 2017 году, когда молодой человек заканчивал обучение, за полгода до призыва он снова подал документы в военный комиссариат. Кириллу отказали, решение призывной комиссии он оспаривал в суде.
Кирилл рассказывает, что дополнительно, кроме характеристик с места учебы или работы, которые докажут указанные в заявлении убеждения, можно приложить документы об участии в благотворительных мероприятиях, религиозных организациях. Заявление нужно оформить в двух экземплярах, один остается у себя. Затем через несколько дней должны прислать официальное извещение о прибытии в военкомат. Кирилл отмечает: важно, чтобы оно было на официальном бланке и имело юридическую силу. На заседании призывнику задают разные наводящие вопросы, чтобы он рассказал о своей позиции.
— В законе сказано, что не нужно доказывать свою позицию, нужно ее только объяснить, обосновать. Но часто призывная комиссия требует доказательств и не соглашается с доводами призывника. <...> С каждым отказом я пытался переосмыслить свою речь для выступления. Может быть я что-то не то сказал, может в чём-то был неубедителен, — рассказывает собеседник. — У них две распространенные причины для отказа. Первая — это якобы пропуск сроков подачи заявления. Но подать заявление на АГС в срок можно только первый раз, в последующем сделать это заранее, за полгода, не представляется возможным. Однако в законе есть пункт, что пропуск сроков не отменяет убеждений и права на их защиту. Вторая причина отказа — неубедительность. Но как понять неубедительность? В попытках быть убедительнее можно случайно и юристом стать или же написать философский трактат.
После решения призывной комиссии — положительного или отрицательного — нужно запросить официальный документ с решением, говорит Кирилл.
На протяжении нескольких лет молодой человек подавал новые заявления, а при получении отказа обращался в суд. Суд соглашался с выводами комиссии, и Кирилл подавал апелляцию. Так продолжалось до 2021 года, пока не сменился военный комиссар.
— Вступил в должность новый военный комиссар, и внезапно члены призывной комиссии поменяли свое мнение, внезапно все мои убеждения стали считать убедительными и мне одобрили АГС. Чудо! Законы заработали, — говорит Кирилл.
«На отделении интенсивного ухода часто не хватало работников, меня туда и направили»
После Кирилл прошел медкомиссию, и для него стали подыскивать место для работы. Молодому человеку предложили два варианта: дом для престарелых и инвалидов в Перми без общежития и место далеко от Перми (Кирилл не помнит точное название города), но с общежитием. Кирилл остановился на первом варианте. На службу его отправили в апреле 2021 года, из-за подготовительных процедур к работе он приступил в конце мая. Первое время Кирилл ездил на работу из Краснокамска, где жил, но впоследствии стал снимать жилье в Перми.
Молодой человек работал сиделкой, помогал престарелым и людям с инвалидностью. В доме-пансионате было несколько отделений, разделенных по степени самостоятельности людей, которые там проживают. В одних за постояльцами практически не нужно ухаживать, в других за ними требуется интенсивный уход.
— Конечно, так как на отделении интенсивного ухода часто не хватало работников, меня туда и направили. Проживающих нужно было кормить, мыть, переодевать. Мы их возили на прогулки и различные культурно-массовые мероприятия, сопровождали их в больнице, — говорит собеседник.
На смене работала команда из нескольких человек, чтобы можно было без проблем за всеми присматривать. Первое время Кирилл испытывал стресс. Раньше у него не было подобного опыта, не приходилось ухаживать за пожилыми людьми.
— Приходишь в такие условия, где, предположим, до тебя был дефицит кадров. То есть нагрузка на работников была повышенная. И от новобранца ждут, что он быстро втянется в работу. А быстро втянуться сложно. Надо запомнить все детали, там ведь проживают люди разные по состоянию здоровья и личным особенностям, — рассказывает пермяк. — Надо помнить, например, кого чем можно и нельзя кормить. Или у кого какие травмы, чтобы лишний раз не беспокоить травмированную руку или ногу. Кроме этого, нужно психологически привыкнуть к тому, что ухаживаешь за людьми с инвалидностью или деменцией. Привыкнуть элементарно к нагрузкам и специфическим запахам.
К физическим нагрузкам, признается Кирилл, он привыкал долго, а вот к специфике работы приспособился относительно быстро. Он сразу постарался расположить к себе людей, ему хотелось облегчить им жизнь и быт. Молодой человек думает, что это и помогло ему втянуться в работу. Трудности создавала частая нехватка персонала и как следствие — переработки. Но все переработки оплачивались, согласно трудовому договору и законодательству. Кирилл получал такую же зарплату, как обычный штатный сотрудник, ему предоставляли оплачиваемые больничные и отпуска. Всего в отделении Кирилла работало до шести альтернативнослужащих.
— Кто-нибудь периодически шутил, что всë отделение держится на альтернативнослужащих. Нас было много, и наша помощь была очень кстати. Но не только мы старались, старались также и остальные работники, которые пришли сюда не в рамках АГС, а по своему выбору, из желания помогать людям. Они заслуживают отдельной похвалы, и похвалы тут будет мало, я считаю. За два года мы все вместе многое сделали, много пережили, как хорошего, так и плохого, порой возникали внештатные ситуации, требующие от нас быстрых решений. Если бы у меня была такая возможность, я бы поставил сиделкам памятник в награду за их терпение и самоотверженный труд.
Парень отмечает, что некоторые на работе всë же предвзято относились к альтернативщикам.
— Отношение сотрудников и руководителей к нам было разное. Кто-то к нам [проходящим альтернативную службу] хорошо относился, кто-то плохо просто по умолчанию. Некоторые люди с нами вообще не разговаривали, и причин их негодования даже невозможно было узнать, — говорит молодой человек. — Может быть, кто-то считал, что парни должны служить только в армии. Может быть, какие-то ожидания были повышенные, или же был негативный опыт с прошлыми агсниками, а может просто люди были слишком уставшие... Дедовщины как таковой у нас не было, но иногда кто-нибудь пытался повесить на нас дополнительную работу или пытался обращаться с нами грубо, видимо, думая, что мы не знаем законов и с нами можно не считаться.
С постояльцами у Кирилла были преимущественно хорошие взаимоотношения. С кем-то ему удавалось беседовать по душам, делиться историями из жизни, шутить. Но были и стрессовые моменты, когда жильцы по какой-либо причине проявляли недоброжелательность или агрессию, и приходилось искать выход из таких ситуаций.
— В целом считаю, что получил ценный жизненный опыт, и не жалею потраченного времени и усилий. Знаю теперь, как ухаживать за престарелыми людьми и людьми с инвалидностью, как оказывать первую медицинскую помощь и как вести себя в стрессовых ситуациях, — рассказывает собеседник.
Служба Кирилла закончилась в феврале 2023 года. После окончания альтернативной службы он продолжил работать в доме престарелых. Объясняет это решение тем, что ко всем привык и хорошо знает свою работу, знает, как найти подход к разным людям, и, вероятно, это его «призвание — помогать людям».
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