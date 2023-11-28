Как устроена альтернативная гражданская служба и как на нее попасть. Личный опыт

В законе об альтернативной гражданской службе указано, что выбрать ее можно, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию человека или если военнообязанный относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.

Альтернативнослужащего могут отправить на работу в другой город или оставить в своем, в первом случае ему должны предоставить общежитие. При выборе места учитывают образование, специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение. В марте 2023 года Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы, в него вошли, например, сторож, тракторист, артист балета, пекарь и другие. Также из перечня исключили 22 профессии, в их числе курьер, почтальон, гардеробщик, концертмейстер и другие. Альтернативнослужащий не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, подрабатывать по совместительству в других организациях. За свою работу он получает зарплату, как и другие сотрудники.