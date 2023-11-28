Киев назвал условие для мирного соглашения с Россией: новости СВО за 27 ноября

Киев исключил мировое соглашение с Россией без репараций

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра в интервью с изданием «Цензор.нет» заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы.

— Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, — не подпишет, — подчеркнула чиновница. — Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?

