Двухметровые волны, уничтоженные пляжи и сорванные крыши — жуткие кадры шторма на юге России

В ночь с 26 на 27 ноября средиземноморский циклон, затопивший некоторые города Турции, добрался сначала до Крыма, а позже обрушился и на Краснодарский край. Он разрушил многие набережные и уничтожил пляжи, сорвал крыши с домов и зданий, стал причиной аварийных ситуаций.
На полуострове Крым ветер достиг ураганной силы, оставил без света почти полмиллиона жителей. Многих пришлось эвакуировать. Известно как минимум об одном погибшем — это местный житель, который вышел смотреть на волны. В республике ввели режим ЧС и объявили понедельник выходным днем.
В Краснодарском крае из-за непогоды приостановили движение поездов, накануне 10 рейсов не смогли приземлиться в Сочи и ушли на запасные аэродромы. Из-за падения деревьев и металлических конструкций пострадали люди, в Анапе жителей попросили остаться дома, а занятия в школах и детсадах отменили.
Главный синоптик России Роман Вильфанд сообщил, что «тревожная ситуация» продержится еще по меньшей мере два дня. Апокалиптические кадры «шторма века» смотрите в сборном видео чуть выше.