49-летний экс-депутат из Искитима погиб в спецоперации — у него остались двое детей

В Искитиме простятся с погибшим в спецоперации бывшим депутатом Совета депутатом и главой Тальменского сельсовета Искитимского района Сергеем Матвеевым. На момент гибели ему было 49 лет.
Некролог появился на сайте парии «Справедливая Россия — За правду», чье искитимское отделение он возглавлял, о гибели своего однопартийца также написал во «ВКонтакте» депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко.
— С 2001 по 2011 годы, три срока подряд, он избирался депутатом Совета депутатов города Искитима, а в 2015–2017 годах представлял Партию СРЗП в Совете депутатов Искитимского района, — говорится на сайте партии. Главой сельсовета Матвеев стал в 2017 году.
В 2023 году он решил заключить контракт и отправиться в зону СВО. Как пишет «Искитимская газета» (Учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь»»), ранее экс-депутат не служил в армии.
Сергей Матвеев погиб в ноябре 2023 года, прощание с ним пройдет 29 ноября. У него остались двое детей.
По информации сайта сельсовета, после убытия Матвеева на службу и.о. главы был назначен Сергей Кустов.
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