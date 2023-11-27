«Мертвых друг за дружкой с самого верху донизу наложено». Что стало с теми, кто спасал жертв крушения «Невского экспресса»

— Иногда мы с его друзьями и коллегами встречаемся вместе на кладбище, иногда просто пишем друг другу, когда кто съездил, — объясняет вдова. — Ну, конечно, с годами сложнее уже так всем собираться, но память до сих пор хранят многие.



После гибели мужчины его близкие и коллеги создали группу в соцсетях под названием «Памяти Вадима Дунаева».



— В субботу были у Вадика. Саша впервые побывала на могиле отца. Помянули. Как бы ни складывалась жизнь, больно всегда... — написала Мария в 2011 году, спустя три года после его гибели.



«До сих пор есть страх поездов и метро»

Виктория Бахур, которой тогда был 31 год, ехала в одном из последних вагонов. Она возвращалась домой из командировки. Пассажирке повезло, она выжила. Уже позднее в больнице девушка узнала, что двое ее бывших коллег тоже ехали в этом поезде и погибли.



— Я стараюсь об этом не думать и забыть как страшный сон. До сих пор есть страх поездов и метро иногда, — делится с корреспондентом MSK1.RU петербурженка. — Это же всё на подсознательном уровне.

