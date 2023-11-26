В Татарстане девочку назвали Россия-Святосия-Святороссия. Ее отца обвиняли в создании секты

Он рассказал, что старшего брата России зовут Природа — он родился всего полгода назад. Всего у Владимира Сухова, по информации издания, 14 детей, старшей дочери уже исполнилось 30 лет. Матери у детей разные — трое детей родились в первом браке, пятеро — во втором, о еще одном ребенке Владимир говорил, что не знает даже имени — он живет с матерью в Казахстане.

Сам Сухов в Набережных Челнах известен как отшельник — он несколько лет прожил в лесу. В 2019 году в интервью сетевому изданию «Снег» он рассказывал, что принял такое решение после тяжелого расставания со второй женой, которая родила ему пятерых детей. Тогда он объяснял развод тем, что родители супруги, будучи состоятельными людьми, его недолюбливали за то, что он не может обеспечить ей привычного уровня достатка.