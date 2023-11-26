В Татарстане девочку назвали Россия-Святосия-Святороссия. Ее отца обвиняли в создании секты

В Набережных Челнах родители назвали новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Об этом сообщил Telegram-канал Камского детского медицинского центра, врачи которого принимали роды. Девочка родилась на сроке 35 недель с весом 1810 граммов и первые дни жизни провела в реанимации. Сейчас маму и ребенка уже выписали из больницы.
— Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось, — рассказал в интервью изданию «Газета.ру» отец девочки Владимир Сухов. — Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое ее будет вести по жизни. Это красиво. Ни в коем случае сектантского направления, религиозного, конфессионального нет. Это не просто так мы захотели выделить, такую жирную кляксу поставили, как истероиды делают. Люди, которые хотят быть замечательными, показывать себя — нет. Это делается для нашей семьи.
Он рассказал, что старшего брата России зовут Природа — он родился всего полгода назад. Всего у Владимира Сухова, по информации издания, 14 детей, старшей дочери уже исполнилось 30 лет. Матери у детей разные — трое детей родились в первом браке, пятеро — во втором, о еще одном ребенке Владимир говорил, что не знает даже имени — он живет с матерью в Казахстане.
Сам Сухов в Набережных Челнах известен как отшельник — он несколько лет прожил в лесу. В 2019 году в интервью сетевому изданию «Снег» он рассказывал, что принял такое решение после тяжелого расставания со второй женой, которая родила ему пятерых детей. Тогда он объяснял развод тем, что родители супруги, будучи состоятельными людьми, его недолюбливали за то, что он не может обеспечить ей привычного уровня достатка.
— Из-за этого были конфликты в семье. Из-за этого ушел жить в офис. А когда тесть купил четырехкомнатную квартиру, я пришел навестить детей, жена встала передо мной на пороге и сказала: «Сюда ты не войдешь!» Вот я и ушел в лес, — цитирует его «Снег».
В 2020 году из леса Владимира Сухова выселили — после того, как на телеканале «Россия 1» вышла передача, где его обвинили в создании секты. Ольга Дедюля, называющая Сухова своим другом, писала тогда на своей странице во «ВКонтакте», что его оклеветали, что вызвало проблемы у всех участников передачи.
— Без суда и следствия Москвой было дано предписание свернуть лагерь, а Владимиру покинуть лес. Заодно влепили штрафов за незаконное пребывание в лесу и разжигание костров, — писала Ольга.
На телевидение обратилась семья Лилии Миннебаевой — девушки, которая общалась с Суховым и после конфликта в семье ушла жить в лес. Ее сын оставался с бабушкой и дедушкой, но после ухода матери из семьи ребенка забрала опека.
— С каждым человеком, приходящим сюда, у каждого были какие-то проблемы. Нет таких людей — без проблем, — рассказывал тогда Сухов журналистам программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». — Некоторые люди даже не знали, что я психолог. Многие получали ответы на вопросы, и они окунались в то счастье, которое им действительно приносит благо.
О матери России-Святосии-Святороссии известно меньше. В Telegram-канале Камского детского медицинского центра сообщается, что женщину зовут Родушка. На видео из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое журналисты сняли в лесу у отшельника в 2020 году, есть девушка, внешне похожая на мать новорожденной России, однако ее имя не упоминается.