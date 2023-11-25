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В реестр иноагентов попал Михаил Касьянов, бывший председатель правительства России

Список пополнили еще три человека

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Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 год

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Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него попал политик и экс-председатель правительства РФ Михаил Касьянов, а также еще три человека и общество с ограниченной ответственностью:

  • журналист Илья Давлятчин;
  • журналист Идрис Юсупов;
  • историк Илья Венявкин;
  • .ООО «Люди».

В сообщении ведомства уточняется, что Касьянов создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях, выступал против специальной военной операции на Украине, а также является членом «Антивоенного комитета России», деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ.

Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 год.

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ИноагентыМинюстМихаил КасьяновСпецоперация на Украине
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