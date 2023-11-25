В реестр иноагентов попал Михаил Касьянов, бывший председатель правительства России

Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него попал политик и экс-председатель правительства РФ Михаил Касьянов, а также еще три человека и общество с ограниченной ответственностью:
- журналист Илья Давлятчин;
- журналист Идрис Юсупов;
- историк Илья Венявкин;
- .ООО «Люди».
В сообщении ведомства уточняется, что Касьянов создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях, выступал против специальной военной операции на Украине, а также является членом «Антивоенного комитета России», деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ.
Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 год.