Скачки и перепады: главный синоптик страны рассказал, какой будет зима в России

Чего нам ждать от зимы

По словам метеоролога Романа Вильфанда, нам стоит ждать относительно теплую зиму.



— На территории страны зима ожидается не холодная — около или выше нормы. Это показывают все модели, которые реализуются в Росгидромете, — отметил Роман Вильфанд.



Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.



При этом метеоролог напомнил, что норма в каждом регионе России своя.



— Когда мы говорим про норму, нужно понимать, что в стране много регионов, и если для Якутии норма — это около 35–40 градусов мороза, то в Москве это -6 градусов, — заявил метеоролог.

