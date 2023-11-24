В Кремле рассказали, на кого надо давить для переговоров по Украине: новости СВО за 23 ноября

Накануне в Запорожье беспилотники атаковали группу российских журналистов, в числе которых был Максудов. Военкор получил ранение, а позже в СК и Минобороны сообщали, что его госпитализировали и угрозы его жизни нет.



Коллега Максудова Михаил в беседе с изданием MSK1.RU поделился воспоминаниями о погибшем журналисте.

— Борис был очень рациональным человеком. Всё разбирал, сомневался и анализировал. С ним было интересно поговорить на любые темы, ему всегда было что сказать. С юмором и сарказмом, — рассказал коллега журналиста. — Не любил, когда его называют военкором. Говорил, что он — корреспондент, который просто оказался на войне. Гуманист, который ценил человеческие жизни.