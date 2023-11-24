В Кремле рассказали, на кого надо давить для переговоров по Украине: новости СВО за 23 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 ноября.
В зоне СВО погиб военкор «России 24»
Военкор «России 24» Борис Максудов умер после ранения от удара ВСУ. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.
— В шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений, ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения, — заявил Соловьев в эфире программы «Соловьев LIVE».
Накануне в Запорожье беспилотники атаковали группу российских журналистов, в числе которых был Максудов. Военкор получил ранение, а позже в СК и Минобороны сообщали, что его госпитализировали и угрозы его жизни нет.
Коллега Максудова Михаил в беседе с изданием MSK1.RU поделился воспоминаниями о погибшем журналисте.
— Борис был очень рациональным человеком. Всё разбирал, сомневался и анализировал. С ним было интересно поговорить на любые темы, ему всегда было что сказать. С юмором и сарказмом, — рассказал коллега журналиста. — Не любил, когда его называют военкором. Говорил, что он — корреспондент, который просто оказался на войне. Гуманист, который ценил человеческие жизни.
В Кремле рассказали, на кого надо давить для переговоров по Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, на кого нужно оказать давление для того, чтобы состоялись переговоры по Украине. По его словам, Россия неоднократно говорила, что не отказывается от мирных переговоров — «отказывались другие».
— И если уж давить, то надо давить на них, — передает ТАСС слова Пескова. — Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно. Мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути.
Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил близость позиций России и Китая и указал на «определенные нюансы в позиции» Пекина по Украине.
— Но нас объединяет с Китаем абсолютное идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общих позиций, — сказал Песков.
Путину предложили уравнять льготы для добровольцев и контрактников
Рабочая группа по военной операции в новом докладе предложила российскому президенту уравнять некоторые льготы для разных категорий участников боевых действий. Как сообщил первый зампред Совфеда Андрей Турчак, Владимиру Путину в частности предложили распространить льготы, которые сейчас положены только контрактникам, на добровольцев. Среди них льготы по налогу на имущество, единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ.
Также рабочая группа предложила дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, позволить членам семьи участника СВО оформлять для него регистрацию по месту жительства по доверенности, утвердить единый порядок бронирования билетов для участников боевых действий, если они едут в отпуск или на лечение.
Немецкий производитель стройматериалов попал в украинский список «спонсоров войны»
Власти Украины внесли немецкого производителя строительных материалов Knauf в список международных «спонсоров войны». По данным украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, с 1993 года Knauf вложил в российскую экономику более €1,65 млрд, а количество сотрудников на российских предприятиях компании насчитывает четыре тысячи человек.
В агентстве отметили, что на сегодняшний день Knauf — «крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России», который, в отличие от других иностранных компаний, не покинул российский рынок после начала СВО, и только за 2022 год компания принесла в российский бюджет около $117 млн.
В Ростове украинца посадили на 18 лет за шпионаж и терроризм
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Дмитрия Голубева к 18 годам колонии. По информации издания 161.RU, его обвиняли в подготовке взрывов в Запорожской области, один из которых ему удалось совершить.
В пресс-службе судов региона сообщили, что, по версии следствия, в марте 2022 года Голубева завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Сотрудник ГУРа убедил его подготовить серию взрывов в Запорожской области. Он прошел спецподготовку и в августе
Голубева обвиняли в прохождении обучения для терроризма, международном терроризме, приготовлении к преступлению. В последнем слове он не признал себя террористом.
Прокурор просил суд назначить Голубеву 20 лет колонии, но суд дал на два года меньше. Первые четыре года мужчина проведет в колонии строгого режима.
В Санкт-Петербурге школьнику дали 6 лет колонии за попытки поджечь военкоматы
С обвинением Балазейкин частично не согласился.
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— Да, бутылку кидал, но с прописанными целями не согласен, — объяснил гимназист. — Я здесь оправдания для себя не прошу, мне оправдываться не перед кем. Оправдываюсь я перед своей душой, а судит меня моя совесть.
Прокурор запрашивал для гимназиста шесть лет лишения свободы. Во время прений государственный обвинитель заявил, что Балазейкин своим поступком «предал дядю», который погиб на СВО. В то же время задерживавшие Балазейкина силовики утверждали, что попытки поджечь здания военных комиссариатов он объяснил именно смертью родственника.