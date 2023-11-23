Скандал мирового уровня. Ученый из Нижнего Новгорода уволил миллиардера и разработчика ChatGPT в Америке — кто он такой

Интересоваться информатикой он начал еще с детства. Как признавался Илья, он был удивлен, когда узнал, что компьютеры могут обучаться.



— Я был удивлен, когда узнал, что компьютеры могут в какой-то степени учиться, потому что, на мой взгляд, в то время они этого делать не могли, — рассказал Илья Суцкевер в одном из интервью.



Во время учебы в Университете Торонто Суцкевер погрузился в тему машинного обучения. Он познакомился с Джеффри Хинтоном, одним из пионеров развития искусственного интеллекта, и вместе с ним начал работать над исследованием возможностей глубокого обучения. Еще тогда, в начале 2000-х, Хинтон хотел разработать систему, которая могла бы обучаться и анализировать данные самостоятельно, без вмешательства человека.

