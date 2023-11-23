Скандал мирового уровня. Ученый из Нижнего Новгорода уволил миллиардера и разработчика ChatGPT в Америке — кто он такой

Последние несколько дней во всех соцсетях мира обсуждают «переворот» в американской компании OpenAI, которая известна разработкой чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Нейросеть может отвечать на вопросы, создавать тексты и поддерживать диалог — за несколько месяцев разработкой воспользовались сотни миллионов человек по всей Земле. В середине ноября стало известно о внезапном увольнении одного из сооснователей фирмы Сэма Альтмана.
Официальной причиной совет директоров назвал его «неоткровенность». При этом, как писали зарубежные СМИ, немалую роль в этом решении сыграл уроженец Нижнего Новгорода Илья Суцкевер. Наши коллеги из NN.RU рассказывают, какой путь прошел ученый с нижегородскими корнями, прежде чем стать выдающейся фигурой в развитии искусственного интеллекта, и в чём суть конфликта, который обсуждают во всём мире.
Кто такой Илья Суцкевер
Родился Илья в Нижнем Новгороде, который тогда назывался Горьким. В России будущий ученый прожил недолго — спустя пять лет семья эмигрировала в Израиль. Когда Илье исполнилось 16 лет, Суцкеверы снова переехали, на этот раз в Канаду.
Интересоваться информатикой он начал еще с детства. Как признавался Илья, он был удивлен, когда узнал, что компьютеры могут обучаться.
— Я был удивлен, когда узнал, что компьютеры могут в какой-то степени учиться, потому что, на мой взгляд, в то время они этого делать не могли, — рассказал Илья Суцкевер в одном из интервью.
Во время учебы в Университете Торонто Суцкевер погрузился в тему машинного обучения. Он познакомился с Джеффри Хинтоном, одним из пионеров развития искусственного интеллекта, и вместе с ним начал работать над исследованием возможностей глубокого обучения. Еще тогда, в начале 2000-х, Хинтон хотел разработать систему, которая могла бы обучаться и анализировать данные самостоятельно, без вмешательства человека.
Знакомство с профессором стало для Суцкевера судьбоносным. В интервью университету он рассказал, что главным результатом их работы стал вклад в развитие одного из наиболее важных научных достижений в области машинного обучения за новейшую историю.
Одним из таких вкладов стала система AlexNet, которую Хинтон и Суцкевер представили в 2012 году. Эта нейросеть могла распознавать объекты на изображениях гораздо лучше, чем все предыдущие программы. Проект стал важным шагом в развитии индустрии искусственного интеллекта.
После успешного запуска AlexNet на Суцкевера обратили внимание в Google. В 2015 году компания предложила ему работу в подразделении, которое занималось изучением искусственного интеллекта. Во время работы Суцкевер изобрел нейросеть для перевода с английского на французский язык. Эта работа послужила основой для серьезного обновления Google Translate, писал Forbes.
ChatGPT и новая эпоха искусственного интеллекта
В том же 2015 году Илон Маск вместе с другими инвесторами заявил о создании исследовательского центра для разработки цифрового интеллекта. Так появилась компания OpenAI, в которой Суцкевер стал главным научным сотрудником и сооснователем. Через некоторое время на свет появилась языковая модель, которая ляжет в основу нейросети ChatGPT. Система способна самостоятельно писать рассказы, анализировать тексты, сокращать их и отвечать на вопросы вполне по-человечески. Как рассказывал Суцкевер, тогда компания еще не знала, что бот ждет такой успех.
— Когда мы задали ему [чат-боту] фактический вопрос, он дал нам неправильный ответ. Я думал, что это будет настолько невпечатляюще, что люди скажут: «Зачем вы это создали? Это так скучно!», — делился он в интервью MIT Technology Review (журнал Массачусетского технологического института).
Но сразу после запуска чат-бот начали обсуждать во всём мире. Как считает Суцкевер, его преимущество было не только в возможностях, но и в удобстве интерфейса. Кроме того, доступ к боту был бесплатным, и оценить его смогли сотни миллионов человек, которые в итоге узнали об OpenAI и их проектах.
— Этот первый опыт зацепил людей. Когда вы впервые используете его [чат-бот], это почти духовное переживание. Вы думаете: «О боже, этот компьютер, кажется, меня понимает», — рассказал Суцкевер в интервью MIT Technology Review.
Другой проект компании — модель DALL-E — также быстро стала популярной в соцсетях, открыв путь системам со схожими возможностями, таким как Midjourney и Stable Diffusion. Эти нейросети способны создавать изображение по текстовому описанию.
Несмотря на успех новых проектов, цель OpenAI гораздо более амбициозна — компания хочет разработать «искусственный общий интеллект» (AGI), который по уровню развития будет сравним с человеческим. Несмотря на такие масштабные планы, Суцкевер не раз выражал свои опасения о том, что искусственный интеллект в какой-то момент может стать опасным для человечества.
В сентябре 2023 года журнал Time включил Илью Суцкевера в список 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта. Издание «записало» его в категорию thinkers (мыслители). Среди известных людей компанию ему составили Илон Маск и Джефри Хинтон.
Что касается личной жизни, то о ней Суцкевер говорит неохотно. Даже истинный возраст ученого остается под вопросом. Разные источники сообщают, что ему около 36–38 лет.
— Я веду очень простую жизнь. Хожу на работу, потом возвращаюсь домой. Я больше ничем не занимаюсь. Есть много общественных мероприятий, в которых можно участвовать, много мероприятий, на которые можно пойти. Но я этого не делаю, — признался Суцкевер в интервью MIT Technology Review.
Скандал в OpenAI
Несколько дней назад об уроженце Нижнего Новгорода заговорили во всём мире. Компания OpenAI оказалась в центре внимания после внезапного увольнения сооснователя и гендиректора Сэма Альтмана.
Как пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal, одним из инициаторов «переворота» стал Илья Суцкевер. Он направил коллеге сообщение с приглашением присоединиться к видеочату, во время которого в присутствии других членов совета сообщил об увольнении Альтмана.
Решение об отставке объяснили тем, что Альтман «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом», что мешало ему выполнять свои обязанности. Других официальных подробностей его увольнения не приводится.
Однако, как пишет The New York Times, Суцкевер беспокоился, что Альтман не уделяет должного внимания опасности, которая может исходить от искусственного интеллекта. Также он возражал против, на его взгляд, уменьшения собственной роли в OpenAI.
Вскоре после Альтмана компанию покинул еще один сооснователь OpenAI Грег Брокман. Тогда же в открытом письме руководству о своем намерении уйти сообщили еще около 700 сотрудников, пишет The Guardian. Письмо подписал в том числе Суцкевер, проголосовавший за увольнение Альтмана.
Через некоторое время Суцкевер заявил, что глубоко сожалеет о своем участии в действиях совета директоров. «Я сделаю всё возможное, чтобы воссоединить компанию», — заявил он в соцсети X. После того как история приобрела широкий резонанс, инвесторы потребовали вернуть уволенного гендиректора, пишет РИА Новости. В тот момент Альтмана уже хотели принять на работу в IT-корпорацию Microsoft.
По последним данным, Сэм Альтман вернется к исполнению своих обязанностей в должности генерального директора (CEO) OpenAI. Экс-президент ИИ-стартапа Грег Брокман, покинувший свой пост в знак солидарности с отправленным в отставку CEO, также продолжит свою карьеру в компании, пишет The Verge. Позавчера OpenAI объявила о том, что ей удалось «достигнуть принципиальной договоренности» с Альтманом о его возвращении. Одно из условий, как сообщает The Washington Post, предусмотренное соглашением, — переформатирование совета директоров, отправившего топ-менеджера в отставку. Грядет расследование, которое в том числе может затронуть уроженца Нижнего Суцкевера.