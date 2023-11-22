У «ВКонтакте» массовый сбой

Сайт социальной сети «ВКонтакте» не загружается у российских пользователей.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.
Мобильное приложение «ВКонтакте» тоже не работает. Зайти в него можно, но никакие действия там недоступны. В то же время некоторые пользователи сообщают, что мобильная версия соцсети не открывается вовсе, а вместо ленты новостей — белый экран.
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщают, что сейчас специалисты работают над восстановлением доступа.