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У «ВКонтакте» массовый сбой

Сайт соцсети и мобильное приложение сломались по всей стране

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В мобильное приложение «ВКонтакте» войти можно, но сделать в нем ничего нельзя

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Сайт социальной сети «ВКонтакте» не загружается у российских пользователей.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.

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Мобильное приложение «ВКонтакте» тоже не работает. Зайти в него можно, но никакие действия там недоступны. В то же время некоторые пользователи сообщают, что мобильная версия соцсети не открывается вовсе, а вместо ленты новостей — белый экран.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщают, что сейчас специалисты работают над восстановлением доступа.

ВКонтактеСайтИнтернетСоцсетиСбойМобильное приложениеМассовый сбой
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