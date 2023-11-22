«Родные от меня открестились»: откровения бывшего заключенного про службу в ЧВК «Вагнер» — он остался без ног

Впрочем, сам Вячеслав признается, что в родном Ярославле ему жить не очень нравится. До лифта в доме по ступенькам приходится ползать на коленях: на коляске на лестницу не заехать. Дороги разбиты — по ним тоже неудобно курсировать на колесах. Да и от холодной погоды ноги ноют. Как только оформит документы, экс-вагнеровец мечтает вернуться в Анапу, где тепло и море.