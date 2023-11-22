«Родные от меня открестились»: откровения бывшего заключенного про службу в ЧВК «Вагнер» — он остался без ног

Вячеславу Колесову на днях исполнилось 50 лет. Родился в Ярославской области, но большую часть своей жизни он провел за решеткой: отбывал сроки, как сам говорит, в основном за воровство. Именно из колонии на Алтае его и забрали на СВО в качестве члена ЧВК «Вагнер».
— Туда Пригожин сам приезжал в декабре 2022 года. У нас отбор был — 40 отжиманий, 40 приседаний. Я влегкую всё исполнил. Пригожин сразу сказал: «Пацаны, вы туда пойдете умирать просто. А кто выживет, тому помиловка будет».
По словам Вячеслава, сидеть ему оставалось около месяца. Но он не стал отказываться от участия в спецоперации.
— Думаю, уже столько нагрешил. Родственники все от меня открестились, забыли. У меня в Питере тетя живет. Сестренка одна двоюродная в Швейцарии, другая — в Финляндии. Все начальники. А я такой один уродился — воровайка, — посмеялся он.
Как Вячеслав остался без ног на СВО, что было дальше и как он живет сейчас — смотрите в коротком видео чуть выше.
На фронте бывшему заключенному пять дней пришлось лежать в окопе. Было холодно. Вячеслав отморозил ноги. В итоге врачи их ампутировали. После этого его лечили сначала в госпитале в Луганске, потом отправили восстанавливаться в Анапу — всё за счет ЧВК.
— Только когда Пригожин пошел на Москву, там все испугались и нас из отелей раскидали. Но я там еще на какое-то время остался — за свои деньги снимал жилье, — рассказал участник СВО.
Как оказалось, не все родные забыли про Вячеслава. В сентябре с юга домой его забрал сын, с матерью которого Вячеслав жил совсем недолго. Помимо этого сын помог купить квартиру на выплаты от ЧВК, сейчас занимается оформлением инвалидности, получением для отца статуса ветерана боевых действий.
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Впрочем, сам Вячеслав признается, что в родном Ярославле ему жить не очень нравится. До лифта в доме по ступенькам приходится ползать на коленях: на коляске на лестницу не заехать. Дороги разбиты — по ним тоже неудобно курсировать на колесах. Да и от холодной погоды ноги ноют. Как только оформит документы, экс-вагнеровец мечтает вернуться в Анапу, где тепло и море.