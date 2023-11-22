«Беженцы — это бремя для обеих стран». Кто свозит мигрантов на российско-финскую границу

Заявление финских властей о том, что Кремль подстроил набег беженцев на границы, — это серьезное обвинение, которое требует доказательств. «Фонтанка» два дня искала их в чатах, где сотни арабоговорящих людей обсуждают эмиграцию в Финляндию через Россию.
Число беженцев, которых финские пограничные службы официально у себя зарегистрировали с начала кризиса, — чуть больше 400 человек. Это на два порядка меньше, чем количество желающих повторить этот путь, невзирая на то, что он стал гораздо длиннее и сложнее. В специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают стратегию и тактику таких бросков, — тысячи людей и еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно.
Убедившись в том, что до границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами, корреспондент «Фонтанки» несколько дней наблюдал за общением арабов в их чатах, пытаясь понять, как работает эта система.
Первое, что бросается в глаза: подавляющее большинство людей в растерянности и пытается найти хоть какие-то крупицы информации о том, что их ждет на пути в Финляндию и как его можно облегчить. Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается. В список обязательных трат входит получение российской визы, билет до Москвы или Минска, трансфер до Петербурга. Это тысячи евро на человека.
Способа нелегально попасть в Россию, тем более на самолете, не существует. Так что когда российские пограничники говорят, что все мигранты, выезжая в Финляндию, показывают полностью легальные документы, они не врут. Другое дело, что у многих сирийцев, йеменцев, иракцев российские визы уже просрочены. Самый стандартный срок, на который их дают, — 30 дней. За это время сориентироваться человеку, не говорящему по-русски и ничего не понимающему в миграционном законодательстве, нелегко. А просроченная виза — это административное правонарушение, центр временного содержания, суд, штраф и депортация.
«Фонтанка» спросила арабского юриста, который консультирует своих земляков в одном из чатов, видит ли он признаки спланированной акции российских властей по переправке беженцев в Финляндию.
— Я хочу вам сказать, что российские власти задержали многих людей и вернули их с окраин Санкт-Петербурга, а также арестовали тех, у кого нет действующей визы для пребывания в Российской Федерации, включая женщин и детей, — был ответ.
Кто он, откуда и почему предлагает свои услуги — неизвестно. Но юридические советы «бывалых» на форумах выглядят примерно так: «Въезжаете в Финляндию и просите убежища. После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ. В течение этого периода вы пытаетесь урегулировать свою ситуацию».
Также активно обсуждается вопрос — есть ли смысл после пересечения российского кордона выбросить паспорт и явиться к финнам уже без документов. Сирийцы недоумевают — а в чем смысл, если у вас легальные документы? Но ответ расставляет всё по местам: этот шаг актуален для марокканцев, у которых в стране нет никакой войны, и им поэтому совершенно точно откажут в убежище. А так есть шанс сказать, что ты тоже сириец, просто потерял паспорт. Дальше, можно предположить, финские СМИ расскажут о том, как русские пограничники пропустили через границу человека вообще без документов.
Жалобы на российскую полицию массово идут сейчас из района Костомукши, где финны оставили работающим пункт пропуска Вартиус — ближайший теперь к Петербургу.
— Брат мой, у русских плохое настроение. Они не разрешили мне поехать к ним, — рассказывает один из «попытавшихся».
— Короче говоря, беженцы — это бремя для обеих стран, — проницательно пишет еще один.
— Молодых людей, которые вчера переехали, русские привезли обратно из района Саллы, и они были в машине, — это уже отчет о следующем после Костомукши работающем пункте пропуска.
— До сих пор я не слышал, чтобы кто-нибудь с просроченной российской визой пересекал границу из российского пункта в финский. У большинства из тех, кто пересекает границу, еще не истек срок действия российской визы. Обратите внимание, что сорок человек были арестованы за нарушение российской визы в пункте Вартиус, — обращает внимание один из участников чата.
— После всех этих многочисленных случаев, которые случаются с людьми с просроченными визами (на данный момент я знаю около девяти человек), я был бы глупцом, если бы рискнул, потому что в дороге вас неизбежно остановят и поймают, в отличие от того, как было в первые два дня, когда патрулей было не так много, — говорит другой.
Один из ключевых терминов в чате — «مهرب», «Мухариб». Гугл-переводчик зловеще переводит это как «торговец людьми». Знакомый нам сириец объясняет: речь о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. О таких людях говорят с неприязнью, обещают, что они точно обманут, заберут деньги, а услугу не окажут. Но все ищут, как с ними связаться, и рассказывают о своем опыте.
— Ребята, первый вопрос, почему так мало приехавших в Финляндию, то есть неделю назад, по официальным данным, около 250 человек пропустили. Знаю, что каждый «мухариб» отправлял примерно 6–7 машин в день, то есть около 25 человек и более, а вы знаете, сколько там контрабандистов и посредников, из Минска каждый день в течение недели выезжало около 100 человек. Куда делись остальные люди? — задается вопросом один из участников чата. — Я знаю много людей, которые выезжали с «мухарибами», и я тоже поехал
— Ребята, мы из Карелии, в Петербурге, от погранперехода Салла. Если кто-то находится на той же дороге, разворачивайтесь и возвращайтесь. Те, кто там стоят, не обычные полицейские — ФСБ. Я египтянин, и с нами было двое сирийцев, у которых просрочена виза. Они нам сказали буквально: не портите отношения между двумя странами, — горюет неудачливый беженец.
Иными словами, утверждать, что российские власти намеренно свозят к границе беженцев, чтобы «дестабилизировать» Финляндию, можно, только предположив, что все чаты с тысячами подписчиков и десятками тысяч сообщений подделаны какой-то хитроумной и очень работящей российской спецслужбой.
«Фонтанка» попробовала проверить, работает ли всё еще этот путь с «мухарибами». В обсуждениях участников чатов фигурировала цифра 2000–3000 евро. Столько якобы стоит добраться до Финляндии при помощи таких посредников. Опытным путем удалось выяснить, что тут речь идет о «пакетной» услуге: приглашение из России (его делают турфирмы под бронь в гостинице), билет на самолет до Минска или Москвы, дорога до Петербурга и заброска поближе к границе. Причем эта цифра, очевидно, не включала велосипед, который надо было отдельно покупать с фургонов в районе Выборга, и действовала лишь до тех пор, пока работали три ближайшие к Петербургу пункта пропуска.
После того как финны их закрыли, дорога до границы сильно подорожала. Кроме того, стало серьезно холодно, да и подвозят теперь максимум за
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Общаться с «нашим» «мухарибом» было нелегко. Судя по номеру телефона, сим-карта у него польская. На фотографии в профиле — старенький черный Opel с евросоюзовскими номерами. По-английски и по-русски он не говорит, арабским явно пользуется, как и мы, через гугл-переводчик. По ходу общения выяснилось, что он вообще турок.
В начале разговора речь зашла о 700 евро за человека. Или 2800 за четырех — в полной машине. За эти деньги он обещал отвезти к пункту пропуска Салла. Это очень далеко — с Мурманской трассы надо поворачивать у Кандалакши, а потом еще
По ходу разговора цена снизилась до 450 евро с человека. Однако, несмотря на европейские номера, высаживать беженцев он собирается на российской территории, и как далеко от границы, не говорит: «В зависимости от ситуации». Можно предположить, что речь идет об окрестностях поселка Куолоярви в Мурманской области, где за 10 километров до пункта пропуска расположен пограничный пост. На минутку, сейчас там
В конечном итоге нам так и не удалось отыскать следы координируемой из одного центра системы гарантированной доставки беженцев до финской границы. Если она и есть, то работает она весьма так себе, не давая гарантий добраться до цели. Никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно выпихивают беженцев в Финляндию, за несколько дней общения с арабскими путешественниками не появилось. Но стоит признать, бизнес на обслуживании беженцев действительно существует, и оборот у него немаленький.
О том, что выходцы из стран Магриба на самом деле оккупируют границы Евросоюза — далеко не только финские, редакции рассказал знакомый житель Сирии.
— Зарплата у нас в Сирии в среднем 150–200 тысяч фунтов (около 7 тысяч рублей). Чтобы содержать семью, надо полтора-два миллиона, то есть в десять раз больше. Поэтому молодежь сбегает в Европу, чтобы там работать и заработать денег, — рассказывает мужчина.
Он тоже не верит в то, что российские власти намеренно «гонят» его соотечественников в Финляндию:
— Моего друга шесть часов держали в московском аэропорту, чтоб проверить, он в Европу бежит или просто в Россию в гости едет.
Учился арабскому Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»
تعلم اللغة العربية دينيس ليبيديف، فونتانكا