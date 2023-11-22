«Беженцы — это бремя для обеих стран». Кто свозит мигрантов на российско-финскую границу

— Короче говоря, беженцы — это бремя для обеих стран, — проницательно пишет еще один.

— Молодых людей, которые вчера переехали, русские привезли обратно из района Саллы, и они были в машине, — это уже отчет о следующем после Костомукши работающем пункте пропуска.



— До сих пор я не слышал, чтобы кто-нибудь с просроченной российской визой пересекал границу из российского пункта в финский. У большинства из тех, кто пересекает границу, еще не истек срок действия российской визы. Обратите внимание, что сорок человек были арестованы за нарушение российской визы в пункте Вартиус, — обращает внимание один из участников чата.



— После всех этих многочисленных случаев, которые случаются с людьми с просроченными визами (на данный момент я знаю около девяти человек), я был бы глупцом, если бы рискнул, потому что в дороге вас неизбежно остановят и поймают, в отличие от того, как было в первые два дня, когда патрулей было не так много, — говорит другой.

