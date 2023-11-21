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В России запустили программу «Школа мэров»

За один учебный год планируется выпустить 160 управленцев

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Слушатели будут знакомиться с лучшими практиками в муниципалитетах страны

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В Мастерской управления Сенеж стартовал первый поток программы «Школа мэров». Проект разрабатывали Высшая школа государственного управления Президентской академии вместе с Администрацией президента. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, давая старт программе, отметил, что запуск «Школы мэров» — это часть системных решений «по повышению авторитета, влияния и уважения к уровню местного самоуправления».

— «Школа мэров» должна стать базисом для развития управленцев, которые уже зарекомендовали себя на местном уровне, чтобы дать им больше возможностей для работы на благо своих муниципальных образований, — говорит заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

Всего в учебном 2023–2024 году планируется два потока обучения — в общей сложности 160 слушателей. Они будут знакомиться с лучшими практиками в муниципалитетах страны, выезжать на предприятия, разрабатывать управленческие решения. Спикерами на первом модуле выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, статс-секретарь — замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев и другие.

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