В России запустили программу «Школа мэров»

Всего в учебном 2023–2024 году планируется два потока обучения — в общей сложности 160 слушателей. Они будут знакомиться с лучшими практиками в муниципалитетах страны, выезжать на предприятия, разрабатывать управленческие решения. Спикерами на первом модуле выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, статс-секретарь — замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев и другие.