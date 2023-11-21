«Если рот откроешь, мы кое-что выложим»: участница «Битвы экстрасенсов» заявила, что ее шантажировали интимным видео

Одна из самых красивых участниц «Битвы экстрасенсов» — рыжеволосая эстонская ведьма Мэрилин Керро — в прямом эфире на своей страничке в соцсети откровенно поделилась подробностями отношений с Александром Шепсом. Керро заявила, что она сразу влюбилась в него, но Шепс лишь пользовался ею для привлечения внимания к своей персоне.
Ведьма призналась, что в тот момент была молодой и наивной, у нее никого не было в Москве и манипулировать ею не составило труда. Девушке потребовалось время, чтобы понять, что в этих отношениях она была жертвой. Когда Мэрилин решила рассказать всю правду о происходящем, Шепс пригрозил ей.
Подробности конфликта между ними, а также историю Мэрилин Керро — как девочка из эстонской деревни стала матерью-одиночкой с тремя детьми — смотрите в коротком видео выше.