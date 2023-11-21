«Нарядили по московской моде»: как живет почтальон из российской глубинки после шоу «Модный приговор»

Имя почтальона из Пошехонского района Ярославской области, 62-летнего Сергея Кондакова, уже несколько раз мелькало в медиапространстве. Наши коллеги из 76.RU писали, что Сергей Анатольевич раз в месяц, а иногда и чаще, пробирается по бездорожью на самодельном вездеходе, чтобы помочь людям в отдаленных деревнях — он доставляет туда почту, продукты, медикаменты. В 2020 году Сергей Кондаков стал победителем федерального проекта в сфере социальной ответственности «Героям быть!». А в 2021 году внезапно засветился на шоу «Модный приговор» на Первом канале. Изменилась ли его жизнь после модной телепередачи?
Почтальона из глубинки превратили в лорда
На программу он пришел с дочерью Натальей.
— Я бы хотела, чтобы мой папа научился правильно и модно одеваться. Потому что он привык к своему камуфляжному костюму, в нем он постоянно ходит. Говорит, что ему удобно. Ну а я живу в Ярославле, он приезжает ко мне в гости. И выйти с ним в свет, в театр, например, просто невозможно в таком виде. Я ему всегда говорю: «Давай сходим, купим что-нибудь тебе?» А он категорически: «Нет». Он у нас, понимаете, главное, чтобы другим было удобно, но не себе, — рассказала в студии Наталья.
На шоу охотничий наряд и кепку, в которых пришел Сергей, заменили на элегантный костюм-тройку. Ведущие сравнили ярославца в этом образе с английским лордом.
— Я думаю, отлично, — улыбнулся тогда почтальон.
«Мне отдали всё»
Журналисты поговорили с Сергеем Кондаковым и узнали, изменило ли его жизнь участие в модном шоу. И надевал ли он подобранный стилистами наряд после программы.
— Мне отдали всё — и костюм, и рубашку, и галстук, и ботинки. Но я после передачи надевал их только один раз — на свадьбу к сыну. Мне все-таки всё это не очень нравится, я не привык к таким вещам. Мне нужно, чтобы всё было свободно. А тут нарядили по московской моде! — рассказал почтальон.
Более того, Сергей Кондаков признался, что отправился на федеральный канал не совсем по своей инициативе. Его уговорили коллеги-почтальоны. И он решился.
Как живет теперь
Как оказалось, после телевизионной славы жизнь ярославца не изменилась. Сергей Кондаков продолжает работать на почте. Его стаж уже почти 10 лет. Раньше он трудился в лесхозе, колхозе, был егерем. А потом судьба привела его на почту. С тех пор маршрут нашего героя почти не менялся. Он ездит в деревню Красный Яр и другие отдаленные населенные пункты Пошехонского района — возит письма, газеты, коммунальные счета. А еще выполняет роль соцработника, поэтому обязательно берет с собой продукты и медикаменты. Возит заболевших жителей к врачу. Первый год Сергей бороздил просторы родного района на тракторе. Но буквально за год транспорт пришел в негодность.
— Там от дороги одно название! Бывает, в одну сторону приходится по пять часов добираться, — объяснил почтальон.
Сейчас помощники Сергея — это «Буран» зимой и самодельный вездеход-болотоход, который хозяин назвал «Каракат», летом. Всё это — личный транспорт почтальона, на работе такого не предоставляют.
— Я купил «Каракат» в Вологде. Он собран из старых жигулей. Я его доукомплектовал, что-то поменял, поставил новый мотор, — гордится своим железным конем наш герой.
До пенсии Сергею Кондакову осталось работать полгода. На вопрос, продолжит ли он свою важную миссию после наступления периода заслуженного отдыха, он затруднился ответить. Говорит, что всё будет зависеть от работоспособности его техники.