«Нарядили по московской моде»: как живет почтальон из российской глубинки после шоу «Модный приговор»

«Мне отдали всё»

Журналисты поговорили с Сергеем Кондаковым и узнали, изменило ли его жизнь участие в модном шоу. И надевал ли он подобранный стилистами наряд после программы.



— Мне отдали всё — и костюм, и рубашку, и галстук, и ботинки. Но я после передачи надевал их только один раз — на свадьбу к сыну. Мне все-таки всё это не очень нравится, я не привык к таким вещам. Мне нужно, чтобы всё было свободно. А тут нарядили по московской моде! — рассказал почтальон.



Более того, Сергей Кондаков признался, что отправился на федеральный канал не совсем по своей инициативе. Его уговорили коллеги-почтальоны. И он решился.

