«Даже близкие отвернулись»: как Аман Тулеев оказался у власти и какими были его последние годы

Утром 20 ноября скончался бывший глава Кузбасса Аман Тулеев. Более 20 лет он занимал эту должность. Кроме того, он трижды баллотировался на пост президента, участвовал в переговорах с террористами, в советское время успел сделать карьеру в железнодорожной отрасли. При этом сам он утверждал, что во власть идти не хотел, а видел в ней лишь средство для достижения целей в профессиональной деятельности.

