«Даже близкие отвернулись»: как Аман Тулеев оказался у власти и какими были его последние годы

Утром 20 ноября скончался бывший глава Кузбасса Аман Тулеев. Более 20 лет он занимал эту должность. Кроме того, он трижды баллотировался на пост президента, участвовал в переговорах с террористами, в советское время успел сделать карьеру в железнодорожной отрасли. При этом сам он утверждал, что во власть идти не хотел, а видел в ней лишь средство для достижения целей в профессиональной деятельности.
Как Аман Тулеев оказался у власти и какими были его последние годы — смотрите в коротком видео чуть выше.
— У меня в башке было: «Я хочу стать депутатом, тогда у меня будет значок. А я тогда могу свободно чуть ли не открывать дверь к министру путей сообщения, тогда я у него выпрошу для развития железной дороги деньги», — делился экс-губернатор Кемеровской области воспоминаниями в интервью NGS42.RU.
Как отмечал Тулеев в том же интервью, после своего ухода с поста губернатора в 2018 году он почувствовал себя брошенным.
— И даже близкие отвернулись. Длинные имя и отчество забыли. Да и короткое тоже. Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал... На второй день! У меня 58 лет трудового стажа. Я 58 лет бежал, бежал, бежал, спешил. Суббота и воскресенье отличались только тем, что я надевал джинсы вместо галстука и брюк. А потом — хоп, и ты никому не нужен, — с грустью вспоминал бывший политик.