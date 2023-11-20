Как Эверест превратился в кладбище — по склонам буквально скатываются тела людей

В соцсетях распространяется видеозапись, на которой туристы в ужасе кричат от увиденного: по склону Эвереста вниз катится чье-то снаряжение и тела мертвых людей. Оказывается, бывалых путешественников телами мертвых альпинистов не удивишь. Некоторые из них даже стали ориентирами при восхождении на самую высокую гору планеты.
— Все альпинисты знают его и помнят как человека — зеленые ботинки. Это американец, который на отметке 8500 метров, прямо на тропе застыл в такой позе. Ему, видимо, было холодно, он пытался залезть в небольшую щель, и как раз снаружи видны его альпинистские зеленые ботинки, — рассказывает предприниматель и путешественник Олег Савченко, покоривший Эверест и другие высочайшие вершины мира.
Почему никто не пытается вернуть мертвых альпинистов на землю и похоронить? Смотрите в коротком видео чуть выше.