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Спецоперация на УкраинеОбзор

Беспилотники атаковали три региона РФ, один сбили над Московской областью: новости СВО за 19 ноября

Главные события последних суток

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В Курской области было не менее 13 прилетов

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 ноября.

Атака беспилотников

Несколько регионов РФ подверглись обстрелу. Обломки сбитого над Московской областью дрона упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна.

— Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет, — написал в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте образовалась пробка

На месте образовалась пробка

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Поселок Ровеньки в Белгородской области тоже попал под обстрел ВСУ, повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона.

— По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм канале.

Кроме этого, ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Повреждены около десяти строений на территории сельскохозяйственного предприятия.

— Насчитали 13 прилетов. Никто из жителей не пострадал, — передал глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

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Подоляк высказался о будущем Украины

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет сохраниться в исторической перспективе, через 10 или 15 лет, если не попытаться вернуть территории, вошедшие в состав России.

— У нас есть хотя бы один шанс сохраниться в историческом разрезе, 10 или 15 лет? У нас есть другой финал, кроме как не пойти на Крым, при котором Украина будет иметь историческую перспективу? — сказал Подоляк в интервью украинскому 24-му телеканалу.

По его мнению, поражение страны будет и поражением западных партнеров, которые не смогут претендовать на глобальное лидерство.

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