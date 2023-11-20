Беспилотники атаковали три региона РФ, один сбили над Московской областью: новости СВО за 19 ноября

Поселок Ровеньки в Белгородской области тоже попал под обстрел ВСУ, повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона.



— По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм канале.

Кроме этого, ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Повреждены около десяти строений на территории сельскохозяйственного предприятия.

— Насчитали 13 прилетов. Никто из жителей не пострадал, — передал глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.