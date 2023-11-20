«Дискриминация по половому признаку». Медсестра подписала контракт и уехала на СВО, но оказалась там не нужна

Женщина просила не называть ее имени, поэтому в тексте мы изменили его. У редакции есть все подтверждающие документы, что наша героиня военнослужащая.

«Вы чего? Женщин здесь быть не может»

Ирина подписывала контракт в тюменском военкомате на один год. По ее словам, там уверяли: место в бригаде для медицинского работника есть.

— Я окончила медицинский колледж по профессии «сестринское дело». Потом переучилась на фельдшера, по званию это прапорщик. Подписав контракт, я обратила внимание, что там меня указали рядовым. Мне сказали, что в части дадут прапорщика. Потом я уехала в Алейск, оттуда — на территорию Украины. Меня отправили работать в госпиталь. Там я проработала до 8 сентября. В это день мне сообщили: «Ира, у тебя ВИЧ». По-моему, мою реакцию было слышно на всю Украину. Был ор, плач, крики. Откуда он взялся? На тот момент прошел год с рождения ребенка, в роддоме брали кровь, — рассказала 72.RU Ирина.