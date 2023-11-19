«Ощущение, как у нас в 90-е»: переехавшим в Турцию стало там дорого и некомфортно

Турция стала дорогой страной. Это признают и россияне, которые массово обосновались тут и купили квартир, и сами местные жители. Пару лет назад курс доллара и лиры изменился не в пользу последней, подорожали энергоносители, вслед за этим поднялись цены и на всё остальное. Инфляция отразилась и на туристах — отдых в отелях по системе «всё включено» теперь перестал быть бюджетным.
Мы узнали, что сейчас происходит в Турции и почему многие «поуехавшие» покидают Анталью, Измир, Стамбул и другие города: либо возвращаются на родину, либо отправляются дальше.
«Турецкие жены» в шоке от цен
В Турцию, которая еще совсем недавно имела славу дешевого курорта и шопингового рая, откуда можно было привезти чемодан одежды, купленной за копейки, теперь нужно ехать с чемоданом денег. Здесь подорожало всё — начиная от хлеба и товаров первой необходимости и заканчивая айфонами последних моделей и автомобилями. Хотя подорожало — мягко сказано: цены улетели в космос и, очевидно, останавливаться на этом не собираются.
В 2022 году официальная инфляция пробила потолок в 100 процентов, во второй половине
— Во вторник покупала макароны и масло, отдала 150 лир, сегодня пришла в тот же магазин и обратила внимание, что те же самые масло и макароны стали стоить уже 170. А вместе с ними и всё остальное, — рассказала 74.RU живущая почти 10 лет в Турции Маша.
Некогда расслабленная и приветливая нация — турецкие граждане становятся серьезными и меньше улыбаются на улицах.
— Ощущение, как у нас в
Из-за повышения цен девушки перестают покупать овощи в маркетах, а идут на рынок — там дешевле.
— Что? Помидоры 20 лир — та ну на... Огурцы по 15? Да вы не охренели ли, господа? — возмущается Людмила.
Также в соцсетях россиянки обсуждают недавно принятый указ о запрете торговцам на базаре кричать. И тут же высказывают версии, для чего это сделали.
— Это для того, чтобы теперь было слышно, как матерятся покупатели про повышения цен, — иронизирует женщина.
Давно живущие в Турции, глядя на скорость инфляции и то, как обесценивается лира, грустно вспоминают о том, что еще 20 лет назад в стране все были миллиардерами и триллионерами. В
— Скоро такие цены будут, как до 2000 года, и не надо будет мелочь.
— А что, в 2000 году хорошие цены были. У всех миллионы были.
— Ну так миллиардеры все были.
«Турция переплюнула московские ценники»
Частичная мобилизация спровоцировала повышение цен на аренду жилья. Буквально за пару недель ее стоимость взлетела в разы. Люди, особенно с хорошими заработками и покинувшие крупные российские города, соглашались на такие условия: цены были на уровне столичных. Но затем стоимость коммунальных услуг, цены на энергоносители, продукты, бытовую технику повергали приехавших россиян в шок.
— В квартире практически не было мелкой бытовой техники, мне пришлось купить блендер, кухонные весы, фен. Когда я увидела цены в магазине и перевела в рубли — просто вышла оттуда в шоке! Думала, на маркетплейсах будет дешевле, но как бы не так! За что переплачивать в 3–4 раза? Я думала, у нас дорого, но Турция переплюнула даже конские ценники в Москве, — призналась Юлия.
Девушка рассказала, что в итоге они с мужем переехали в Грузию, потому что там дешевле. Решение уехать в более «бюджетную» страну принимали некоторые россияне, пожив в Турции пару месяцев. К тому же удаленщиков пугает обвал рубля даже на фоне летящего в тартарары курса лиры.
— Я получаю зарплату в рублях, если год назад мне этого хватало с достатком, то сейчас лишь на еду и заплатить за квартиру. Буду либо искать вторую работу, либо переезжать в другую страну, — говорит Максим.
— Денег ни на что не хватает вообще! Если жить на одну российскую зарплату, региональную, не московскую, то можно сразу искать место на кладбище, благо хоть похороны в Турции бесплатные. На эти деньги, если перевести в лиры, с голоду помрешь — сейчас черта нищеты в стране в районе 11 тысяч лир. Это надо иметь минимум 45–50 тысяч рублей в месяц, чтобы только оплатить еду, проезд и коммуналку. А ведь хочется и в кафе сходить, и на маникюр. Приходится пахать на двух работах и брать подработки по ночам. А еще пару лет назад дохода с одной работы нормально на всё хватало, — эмоционально рассказывает о росте цен Анна.
Часть релокантов в чатах «поуехавших», обсуждая экономическую ситуацию в Турции, опасаются, что рост цен не прекратится и дальше будет еще хуже.
— По оценке банка UBS, обменный курс доллара вырастет до 39 турецких лир к концу 2024 года и до 48 турецких лир к концу 2025 года. Сейчас курс составляет 28,6 лиры за доллар, — отмечают в местных пабликах.
Но дороговизна — не единственная из причин, по которой россияне покидают эту страну. В самом конце 2022 года правительство Турции приготовило понаехавшим неприятный сюрприз — им перестали выдавать туристический ВНЖ. После чего легально остаться в республике стало гораздо труднее. В итоге многие россияне были вынуждены принять непростое решение — снова собрать чемоданы и искать другие страны, чтобы обосноваться. Люди назвали места, куда они собираются релоцироваться дальше.
Почитайте, сколько сейчас стоит стремительно дорожающая жизнь в Турции: челябинка рассказала о лирах — без лирики. И еще — как изменения курса доллара сказались на российских туристах в Турции.