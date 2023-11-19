«Ощущение, как у нас в 90-е»: переехавшим в Турцию стало там дорого и некомфортно

В 2022 году официальная инфляция пробила потолок в 100 процентов, во второй половине 2023-го равняется 72,45%. Пока. Год еще не закончился, а каждую неделю в магазинах жителей страны и понаехавших ожидают переписанные ценники. Товары, которые неделю назад люди покупали за полную стоимость, теперь получится найти по той же цене лишь по акции — если повезет.



— Во вторник покупала макароны и масло, отдала 150 лир, сегодня пришла в тот же магазин и обратила внимание, что те же самые масло и макароны стали стоить уже 170. А вместе с ними и всё остальное, — рассказала 74.RU живущая почти 10 лет в Турции Маша.