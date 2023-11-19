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Проблема

«Ощущение, как у нас в 90-е»: переехавшим в Турцию стало там дорого и некомфортно

Читаем реплики релокантов и разбираемся, почему так происходит

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Жителям Турции хочется так же уверенно смотреть в будущее

Жителям Турции хочется так же уверенно смотреть в будущее

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Турция стала дорогой страной. Это признают и россияне, которые массово обосновались тут и купили квартир, и сами местные жители. Пару лет назад курс доллара и лиры изменился не в пользу последней, подорожали энергоносители, вслед за этим поднялись цены и на всё остальное. Инфляция отразилась и на туристах — отдых в отелях по системе «всё включено» теперь перестал быть бюджетным.

Мы узнали, что сейчас происходит в Турции и почему многие «поуехавшие» покидают Анталью, Измир, Стамбул и другие города: либо возвращаются на родину, либо отправляются дальше.

«Турецкие жены» в шоке от цен

В Турцию, которая еще совсем недавно имела славу дешевого курорта и шопингового рая, откуда можно было привезти чемодан одежды, купленной за копейки, теперь нужно ехать с чемоданом денег. Здесь подорожало всё — начиная от хлеба и товаров первой необходимости и заканчивая айфонами последних моделей и автомобилями. Хотя подорожало — мягко сказано: цены улетели в космос и, очевидно, останавливаться на этом не собираются.

В 2022 году официальная инфляция пробила потолок в 100 процентов, во второй половине 2023-го равняется 72,45%. Пока. Год еще не закончился, а каждую неделю в магазинах жителей страны и понаехавших ожидают переписанные ценники. Товары, которые неделю назад люди покупали за полную стоимость, теперь получится найти по той же цене лишь по акции — если повезет.

— Во вторник покупала макароны и масло, отдала 150 лир, сегодня пришла в тот же магазин и обратила внимание, что те же самые масло и макароны стали стоить уже 170. А вместе с ними и всё остальное, — рассказала 74.RU живущая почти 10 лет в Турции Маша.

По ценникам октября <nobr class="_">2022-го</nobr> можно теперь только ностальгировать

По ценникам октября 2022-го можно теперь только ностальгировать

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Некогда расслабленная и приветливая нация — турецкие граждане становятся серьезными и меньше улыбаются на улицах.

— Ощущение, как у нас в 90-е: все напряжены, хмурые, и, кажется, достаточно искры, чтобы человек сорвался. У всех и разговоров только как сэкономить. Всё дорожает, от этого люди нервничают, в обществе — напряженность, как перед грозой. Никогда я тут такого не видела, что сделали с населением? — недоумевает Алена.

Из-за повышения цен девушки перестают покупать овощи в маркетах, а идут на рынок — там дешевле.

— Что? Помидоры 20 лир — та ну на... Огурцы по 15? Да вы не охренели ли, господа? — возмущается Людмила.

Также в соцсетях россиянки обсуждают недавно принятый указ о запрете торговцам на базаре кричать. И тут же высказывают версии, для чего это сделали.

— Это для того, чтобы теперь было слышно, как матерятся покупатели про повышения цен, — иронизирует женщина.

Народу поубавилось и на базарах

Народу поубавилось и на базарах

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Давно живущие в Турции, глядя на скорость инфляции и то, как обесценивается лира, грустно вспоминают о том, что еще 20 лет назад в стране все были миллиардерами и триллионерами. В 2005-м власти провели деноминацию, и миллион стал одной лирой. Турки говорят, что такими темпами страна снова может прийти к купюрам с большим числом нолей:

— Скоро такие цены будут, как до 2000 года, и не надо будет мелочь.

— А что, в 2000 году хорошие цены были. У всех миллионы были.

— Ну так миллиардеры все были.

«Турция переплюнула московские ценники»

Частичная мобилизация спровоцировала повышение цен на аренду жилья. Буквально за пару недель ее стоимость взлетела в разы. Люди, особенно с хорошими заработками и покинувшие крупные российские города, соглашались на такие условия: цены были на уровне столичных. Но затем стоимость коммунальных услуг, цены на энергоносители, продукты, бытовую технику повергали приехавших россиян в шок.

— В квартире практически не было мелкой бытовой техники, мне пришлось купить блендер, кухонные весы, фен. Когда я увидела цены в магазине и перевела в рубли — просто вышла оттуда в шоке! Думала, на маркетплейсах будет дешевле, но как бы не так! За что переплачивать в 3–4 раза? Я думала, у нас дорого, но Турция переплюнула даже конские ценники в Москве, — призналась Юлия.

Девушка рассказала, что в итоге они с мужем переехали в Грузию, потому что там дешевле. Решение уехать в более «бюджетную» страну принимали некоторые россияне, пожив в Турции пару месяцев. К тому же удаленщиков пугает обвал рубля даже на фоне летящего в тартарары курса лиры.

— Я получаю зарплату в рублях, если год назад мне этого хватало с достатком, то сейчас лишь на еду и заплатить за квартиру. Буду либо искать вторую работу, либо переезжать в другую страну, — говорит Максим.

— Денег ни на что не хватает вообще! Если жить на одну российскую зарплату, региональную, не московскую, то можно сразу искать место на кладбище, благо хоть похороны в Турции бесплатные. На эти деньги, если перевести в лиры, с голоду помрешь — сейчас черта нищеты в стране в районе 11 тысяч лир. Это надо иметь минимум 45–50 тысяч рублей в месяц, чтобы только оплатить еду, проезд и коммуналку. А ведь хочется и в кафе сходить, и на маникюр. Приходится пахать на двух работах и брать подработки по ночам. А еще пару лет назад дохода с одной работы нормально на всё хватало, — эмоционально рассказывает о росте цен Анна.

Зато «Кока-Кола» настоящая

Зато «Кока-Кола» настоящая

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Часть релокантов в чатах «поуехавших», обсуждая экономическую ситуацию в Турции, опасаются, что рост цен не прекратится и дальше будет еще хуже.

— По оценке банка UBS, обменный курс доллара вырастет до 39 турецких лир к концу 2024 года и до 48 турецких лир к концу 2025 года. Сейчас курс составляет 28,6 лиры за доллар, — отмечают в местных пабликах.

Но дороговизна — не единственная из причин, по которой россияне покидают эту страну. В самом конце 2022 года правительство Турции приготовило понаехавшим неприятный сюрприз — им перестали выдавать туристический ВНЖ. После чего легально остаться в республике стало гораздо труднее. В итоге многие россияне были вынуждены принять непростое решение — снова собрать чемоданы и искать другие страны, чтобы обосноваться. Люди назвали места, куда они собираются релоцироваться дальше.

Почитайте, сколько сейчас стоит стремительно дорожающая жизнь в Турции: челябинка рассказала о лирах — без лирики. И еще — как изменения курса доллара сказались на российских туристах в Турции.

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