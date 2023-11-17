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СрочноНесколько сотен домов снесут на улице Кирова
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Неудачный ремонт квартиры или просто смыло фундамент? Всё, что известно об обрушении пятиэтажки в Астрахани

Раскрываем подробности трагедии

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Вечером 16 ноября в Астрахани рухнула часть пятиэтажки. Следователи считают, что трагедия произошла из-за незаконной перепланировки в одной из квартир — там снесли несущую стену.

Незадолго до обрушения жильцы позвонили в МЧС с жалобой на огромную трещину, которая появилась на доме. Сами они подозревают, что причиной трагедии могло стать то, что у дома подмыло фундамент.

В результате обрушения погиб один человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. Разбор завалов еще продолжается.

Мы собрали всё, что известно о трагедии, в одном видео. Что рассказывают местные жители и как сейчас выглядит место ЧП — смотрите чуть выше.

АстраханьРухнул домОбрушилась многоэтажка
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