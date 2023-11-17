ЛГБТ потребовали признать экстремистской организацией и запретить

— Не нужно навязывать тем людям, которые хотят жить по-другому, модель другого существования. Нельзя брать ребенка, который считает, что он мальчик, или который не знает еще, что такое мальчик и девочка, но по первичным половым признакам он мальчик, нельзя брать ребенка и делать из него что-нибудь другое — нейтральное или женское. Не надо этого делать, это мальчик, у него первичные половые признаки, есть в конце концов достижения науки на этот счет. Если есть какие проблемы в развитии или в чем-то — это уже вопрос, которым должен заниматься врач квалифицированный, — отметила Захарова.