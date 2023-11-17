ЛГБТ потребовали признать экстремистской организацией и запретить

Минюст направил в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и ее запрете. Как сообщается на сайте Министерства юстиции РФ, судебное разбирательство назначено на
— В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни, — говорится в объяснении Минюста.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность».
В декабре 2022 года в России начал действовать закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». Помимо запрета на продажу товаров, содержащих ЛГБТ-пропаганду, действуют следующие запреты:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Кроме того, закон предусматривает административные штрафы:
- за пропаганду педофилии — до 800 тысяч рублей для граждан и до
10 миллионоврублей для организаций;
- за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений — до 200 тысяч рублей для граждан и до
4 миллионоврублей для организаций;
- за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, а не только среди несовершеннолетних — до 400 тысяч рублей для граждан и до
5 миллионоврублей — для организаций.
Ответственность за поиск запрещенной информации и программ возложили на Роскомнадзор.
Кроме того, одна из поправок запрещает пропаганду педофилии и смены пола в СМИ.
Этим летом официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с корреспондентом MSK1.RU, отвечая на вопрос о том, в России всё еще остаются люди с другой сексуальной ориентацией, ответила: «Люди как хотят, так они и живут».
— Не нужно навязывать тем людям, которые хотят жить по-другому, модель другого существования. Нельзя брать ребенка, который считает, что он мальчик, или который не знает еще, что такое мальчик и девочка, но по первичным половым признакам он мальчик, нельзя брать ребенка и делать из него что-нибудь другое — нейтральное или женское. Не надо этого делать, это мальчик, у него первичные половые признаки, есть в конце концов достижения науки на этот счет. Если есть какие проблемы в развитии или в чем-то — это уже вопрос, которым должен заниматься врач квалифицированный, — отметила Захарова.