Модель со «змеиной кожей». Как девушка с необычной внешностью покорила модную индустрию

Джейза Келани Гэри — первая в мире модель с редкой аномалией. У девушки генетическое заболевание — ихтиоз, из-за чего ее кожа очень сухая и словно покрыта чешуйками. Каждые 10–14 дней она обновляется: на теле Джейзы появляются новые линии и узоры.
Как девушка с особенностями внешности стала моделью — смотрите в коротком видео чуть выше.
За принятие себя и своей особенности Джейза благодарна маме: женщина с детского сада и до шестого класса каждый год в первый учебный день приходила в школу вместе с дочерью.
— Моя мама рассказывала ученикам и учителям о моем заболевании, о том, что оно не заразно, — вспоминает Джейза. — Я так рада, что моя мама делала это, потому что она учила их, но также в это время она учила и меня.
Родители старались, чтобы у дочери не было комплексов. Теперь она не только позирует, но и ведет блог о своей жизни. Девушка верит, что своим примером помогает другим людям полюбить себя и понять, что быть непохожим на большинство — это нормально.