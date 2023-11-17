ВСУ атаковали Россию новыми беспилотниками: новости СВО за 16 ноября

В воинской части под Волгоградом прогремели взрывы

В ночь на 16 ноября в воинской части под Волгоградом произошел пожар. Как сообщает корреспондент V1.RU, первыми о пожаре и взрывах рассказали местные жители, после чего информацию подтвердили в экстренных службах региона.



Первый взрыв прогремел около часа ночи, очевидцы сообщали, что взорвались склады или поезд со снарядами. Позже появились первые кадры с места происшествия.