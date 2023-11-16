Замороженные долги участников СВО предложили списать: новости спецоперации за 15 ноября

СК возбудил уголовное дело о теракте на пороховом заводе

Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на Тамбовском пороховом заводе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.



Взрыв на пороховом заводе в Тамбовской области случился вечером 11 ноября. По словам регионального МЧС, пожар охватил стоящее отдельно одноэтажное кирпичное здание. В происшествии никто не пострадал, огонь оперативно потушили, а сотрудников завода эвакуировать не стали.

