Замороженные долги участников СВО предложили списать: новости спецоперации за 15 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 ноября.
СК возбудил уголовное дело о теракте на пороховом заводе
Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на Тамбовском пороховом заводе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Взрыв на пороховом заводе в Тамбовской области случился вечером 11 ноября. По словам регионального МЧС, пожар охватил стоящее отдельно одноэтажное кирпичное здание. В происшествии никто не пострадал, огонь оперативно потушили, а сотрудников завода эвакуировать не стали.
Сегодня стало известно, что на месте взрыва нашли колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и другие детали, из которых, предположительно, состоял беспилотник, атаковавший завод. Расследовать взрыв будет спецуправление центрального аппарата, которое занимается уголовными делами о преступлениях, совершенных ВСУ.
В Воронеже полиция пришла на свадьбу и вручила 50 повесток
Полиция Воронежа нагрянула в ресторан «Форт» и раздала примерно 50 повесток отдыхающим там мужчинам. Приглашение в военкомат получили азербайджанцы, сообщают «Вести Воронежа».
— Силовики нагрянули в популярное заведение, где большая компания праздновала день рождения. Застолье сорвалось, так как у гостей в срочном порядке начали проверять документы. В итоге большинству отдыхающих вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, — сообщает издание.
Позже появилась информация о том, что повестки выдали тем мужчинам, которые недавно получили гражданство, но еще не встали на воинский учет. Их пригласили в военкоматы для сверки данных.
Замороженные долги участников СВО предложили списать
Замороженные на время военных действий долги участников СВО могут списать. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.
— Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции, — заявила Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека.
Москва досрочно выполнила план по контрактникам
В Москве заранее выполнили задание на 2023 год по контрактникам. Сергей Собянин заявил, что за год в армию записалось более 22 тысяч человек из Москвы, сообщает РИА Новости.
— Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много, — сказал Собянин.
25 октября зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за 2023 год на военную службу по контракту приняты 305 тысяч человек.
В Кремле прокомментировали помилование организатору убийства Анны Политковской
В Кремле прокомментировал помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не дает оснований для исключений из практики помилований, сообщило РИА Новости.
— Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела, — заявил Песков.
Сергея Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии за организацию убийства Анны Политковской. Мужчина должен был отбывать срок до 2034 года, но он отправился из колонии на СВО в 2022 году. После помилования Хаджикурбанов остается в зоне боевых действий добровольцем.
США ответили, накажут ли Киев за «Северные потоки»
В Вашингтоне попросили «не забегать вперед» касательно расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Такое заявление в Белом доме сделали в ответ на вопрос журналистов о том, будут ли США предпринимать меры против Украины, если ее причастность к взрывам на «Северных потоках» докажут.
— Я не собираюсь забегать вперед в том, что касается проводимых расследований по трубопроводу «Северный поток — 2». И я, конечно, не собираюсь гипотетически говорить о том, какими могут быть результаты этого расследования, — заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Ранее The Washington Post и Der Spiegel опубликовали совместное расследование, в котором указали на центральную роль бывшего украинского командира Романа Червинского в подрыве газопроводов.
Кремль предупредил Данию после сообщений о бойкоте российских танкеров
В Кремле отреагировали на возможные блокировки российских нефтяных танкеров Данией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства, сообщает ТАСС.
Песков также добавил, что в Кремле не располагают данными о бойкоте танкеров, и предложил журналистам обратиться в Минтранс.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз предложил Дании проверять и при необходимости блокировать российские нефтяные танкеры, которые проходят через ее воды.
ФСБ задержала агента Украины в Тюменской области
Сотрудники ФСБ задержали мужчину из Тюменской области, который собирал данные о военных объектах и передавал их спецслужбам Украины. Как сообщает корреспондент издания 72.RU, за работу тюменец получал деньги от западных кураторов.
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— Возбуждено уголовное дело за государственную измену. За данное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — сообщили в ФСБ.
В ведомстве не раскрывают подробности личности подозреваемого.