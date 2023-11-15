Портрет российского солдата. Как выглядят и чем болеют призывники, которые попадают на службу в армию

До конца осеннего призыва остается еще полтора месяца. Как проходит этот призыв, что ждет будущих солдат? Служба в армии воспринимается по-разному: кто-то от нее бежит, а другие, наоборот, рвутся отдать долг Родине. Наши коллеги из NN.RU выяснили, кто такой среднестатистический российский солдат, поговорив с военкомом полковником Сергеем Агафоновым.
Двух одинаковых призывников вы точно не найдете, но общих проблем у них, в том числе со здоровьем, множество. В армию сейчас идут служить разные люди: от 18 до 27 лет (пока что). Чаще всего на службу попадают около 20 лет, только окончившие школу или колледж. И неважно где: в селе или в городе. Полковник Агафонов рассказал, что разницы между городскими и сельскими парнями нет никакой, как и приоритета набора.
Семьи призывников, по словам военкома, вполне обычные. В графе «семейное положение» в большинстве случаев написано «холост», хотя женатые в этом возрасте редко, но находятся. Это связано с возрастом: в большинстве случаев в армию идут сразу после школы и колледжей.
В беседе военком Нижегородской области рассказал, что физическое состояние молодежи оставляет желать лучшего. Самые распространенные проблемы со здоровьем — плохое зрение и искривление позвоночника, болезни сердца и желудочно-кишечного тракта.
— Любят вот эту быструю еду, хот-доги и кока-колу. Если человек следит за своим рационом питания, то у него никогда не будет таких проблем со здоровьем. Побольше быть на воздухе, поменьше сидеть за компьютером, — посоветовал полковник.
— В этот призыв были случаи отсрочки по плоскостопию и по болезням сердца, — добавил Агафонов.
Больше всего в армии ценятся люди со специальностью. В особенности те, кто окончил университеты. Служба солдат с высшим образованием связана в основном не с лопатой. Вот что говорит военком:
— Очень ценятся ребята с высшим образованием, у которых уже сложился характер, определенное отношение к жизни. Они четко понимают, кем будут в будущем. Я неоднократно говорил, армия — это первый шаг к карьерному росту. В последнее время очень много федеральных структур, органов исполнительной власти, институтов и предприятий, где обращают внимание, служил мальчишка в армии или нет, как он характеризуется. Каждому солдату, вернувшемуся из рядов военнослужащих, дается характеристика командованием части, по которой будущий работодатель смотрит — чего достиг в армии, что показал, чему научился, стоит ли на него обращать внимание и рассматривать на какую-то хорошую, высокооплачиваемую должность.
А вот что полковник Агафонов ответил на другие вопросы.
— Если происходит недобор, что делаете в этом случае?
— Один из источников выполнения плана — это граждане, уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности незаконными путями. Такие мужчины разыскиваются нами вместе с полицией и доставляются в военные комиссариаты для исполнения своего долга перед нашей страной. Каждый гражданин обязан отслужить в армии.
— Какие санкции существуют за неявку в военкомат? Многое изменилось. Когда вступят нововведения в силу?
— Уже вступили. С 1 октября в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы в кодексе «Об административных правонарушениях», если человек не выполняет требований по воинскому учету, кто первый раз идет в армию или уже отслужил, административный штраф до 5 тысяч рублей. Это если он не сообщил место жительства, обучения, своего временного пребывания, данные по своему здоровью, семейному положению и так далее.
Что касается административных штрафов за нарушения в области по воинскому учету, то мы говорим, что на мужчину, который уклоняется от воинской обязанности и нарушает положения воинского учета, — штраф до 30 тысяч рублей. И это так и есть.
— Как нужно сообщать в военкомат об изменении, например, места работы?
— Есть несколько возможностей. Первая: необходимо явиться в военный комиссариат, предоставить подтверждающие документы, что ты учишься, изменил свой статус семейного положения, поменял место жительства или работаешь на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Также это можно сделать через портал «Госуслуги», подать данные можно и через МФЦ. Сейчас уже разрабатывается и внедряется в жизнь система электронного воинского учета. В ближайшее время необязательно будет приходить в военкомат.
— В чем юридическое отличие электронной повестки и обычной, бумажной?
— Юридическую силу имеет как электронная, так и бумажная. Причем электронная будет считаться врученной, даже если ее мужчина не открыл, не посмотрел по истечении срока 14 дней. И если по разным причинам он не смог ее получить, то с момента очередного призыва он обязан в течение 5 дней явиться в военный комиссариат и сообщить о себе.
— Как вы боретесь с уклонистами. Их много?
— Уклонисты есть, я не скрываю. Сразу скажу, что их количество уменьшается. Мероприятия по розыску приносят положительные результаты. К уклонистам применяются меры правового характера. Те, кто имеют право на отсрочку... Я же говорил только что, что не надо бояться идти в военкомат. Военкомат скажет: если ты годен, то пойдешь служить, если не годен — дадут отсрочку. Большая часть так называемых уклонистов — это, скажем так, ребята, которые боятся или, может быть, не знают, что у них есть такое право не пойти служить в армию на законных основаниях.
— Что будет с призывником, если анализ покажет наличие в крови наркотиков?
— Наркотики — это зло. В армии должны быть здоровые, сильные, умные. Которые не употребляют эти вещества, тем самым подвергая риску не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Поэтому те, кто подобные вещества употребляет, должны четко задуматься, что это уголовно преследуется. В жизни надо быть здоровым, честным патриотом нашей страны.
— Но вот если все-таки наркотики обнаружились. Ему дадут ГДП (грубое дисциплинарное нарушение) в части или отправят в наркодиспансер?
— Его отправят в диспансер.
— Появилась недавно новость, что срочников не будут отправлять за границу. Будут ли они проходить службу на новых территориях? Херсон, ЛНР, ДНР?
— Я подтверждаю слова нашего президента, Верховного командующего: ни один из военнослужащих по призыву в зону СВО не попадет, так же как и для прохождения службы за границу нашей страны.
Подробнее в интервью NN.RU.