Портрет российского солдата. Как выглядят и чем болеют призывники, которые попадают на службу в армию

— Любят вот эту быструю еду, хот-доги и кока-колу. Если человек следит за своим рационом питания, то у него никогда не будет таких проблем со здоровьем. Побольше быть на воздухе, поменьше сидеть за компьютером, — посоветовал полковник.

— В этот призыв были случаи отсрочки по плоскостопию и по болезням сердца, — добавил Агафонов.



Больше всего в армии ценятся люди со специальностью. В особенности те, кто окончил университеты. Служба солдат с высшим образованием связана в основном не с лопатой. Вот что говорит военком:

