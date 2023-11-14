А где зима? Почему теплый ноябрь хуже морозов

Осень в этом году подкидывает сюрпризы — на дворе уже ноябрь, а свойственных этому времени года холодов до сих пор нет на большей части российской территории. Температурные рекорды побиты в Москве, Ростове, Тюмени и Краснодарском крае, а в Челябинске из-за аномального тепла даже зацвела сирень. Для тех, кто не любит холода, это, наверное, выглядит настоящим подарком, однако у всего есть свои минусы. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, что случилось с погодой и чем затяжная осень может навредить.
Что с погодой
По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, взрыв тепла этой осенью случился из-за воздушной массы, которая пришла в Россию из Северной Африки. В это же время в регионы пришел еще один поток жаркого воздуха из Средней Азии. Ранее метеоролог говорил, что даже после того, как температура опустится и наступит зима, средняя температура будет выше нормы.
— Наступит период колебания погоды: в среднем декабрь тоже обещает быть чуть теплее, чем обычно, но погода будет постоянно меняться — от оттепелей до заморозков, — заключил Роман Вильфанд.
Чем плоха теплая осень
У теплой осени есть и негативные последствия. В первую очередь это касается здоровья — осень вообще непростое время для организма.
— Во влажном и теплом воздухе возбудители острых респираторных вирусных инфекций (в частности, гриппа) дольше сохраняются в активном состоянии и распространяются быстрее, — говорит руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева.
Кроме того, именно в такое ноябрьское обманчивое тепло гораздо выше риск одеться не по погоде и получить переохлаждение. Но проблема не только в ОРВИ и гриппе.
— В теплую и влажную погоду атмосферное давление и концентрация кислорода в воздухе ниже, а содержание выхлопных газов и других вредных веществ — выше, — говорит врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. — Колебание атмосферного давления могут тяжело переносить люди пожилого возраста, особенно при наличии гипертонии, диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для здоровых людей такое изменение атмосферного давления безвредно, но даже у них оно может вызывать сонливость, упадок сил, ухудшение настроения.
Повлиять на самочувствие может и сочетание теплой погоды с включенным отоплением. Горячие батареи не всегда можно отрегулировать и во время теплой погоды дома очень сложно настроить микроклимат.
— Нахождение в слишком жарком помещении тоже может привести к ухудшению самочувствия, плохому сну, снижению повседневной активности, — говорит Роман Иванов. — Также подобные условия приведут к снижению увлажненности кожи и ее повышенной сухости, что может привести к ее чувствительности, неприятным ощущениям, зуду, а также спровоцировать обострение ряда воспалительных дерматозов.
Еще одна сфера, в которой не рады теплой осени, — сельское хозяйство.
— Позднее выпадение снега может привести к тому, что озимые перерастут — они же должны в зиму уходить, в снег только взошедшими, а если они уже выросли, то это плохо, — говорит экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. — Как, например, садоводы озимый чеснок сажают — если он вырастает больше положенного, то он просто потом промерзает. Агрономы это считают, предвидят и борются с этим явлением, но если действовать старыми агрометодами, то это приведет к потерям озимых.
Он говорит, что нередко затяжная осень приводит к не менее затяжной весне. А вот это уже не очень хорошо.
— Это не обязательная корреляция, но де факто так и получается, — говорит Леонид Холод. — Когда в мае вроде тепло должно быть, а осень как бы переносится на весну — это не очень хорошо для плодовых деревьев. В прошлом году вообще кошмар был — яблоки совсем не завязались, весь май было то холодно, то еще холодней, и цветение в течение месяца к добру не приводит.
Пока прогнозировать, каким будет май, рано — даже обобщенный, вероятностный прогноз на май синоптики публикуют уже весной. Пока же у Росгидромета есть прогноз погоды на декабрь — в последнем месяце года в нескольких регионах температура тоже будет выше нормы: это Мурманская область, Карелия и Таймыр. На юге Приволжского и Уральского федеральных округов, юго-западе Сибирского федерального округа, а также на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края ожидается температура ниже нормы.