А где зима? Почему теплый ноябрь хуже морозов

Что с погодой

По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, взрыв тепла этой осенью случился из-за воздушной массы, которая пришла в Россию из Северной Африки. В это же время в регионы пришел еще один поток жаркого воздуха из Средней Азии. Ранее метеоролог говорил, что даже после того, как температура опустится и наступит зима, средняя температура будет выше нормы.



— Наступит период колебания погоды: в среднем декабрь тоже обещает быть чуть теплее, чем обычно, но погода будет постоянно меняться — от оттепелей до заморозков, — заключил Роман Вильфанд.

