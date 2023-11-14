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Спецоперация на УкраинеОбзор

Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева рассказали, что хотели с ним сделать: новости СВО за 13 ноября

Главное, что случилось за последние сутки

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У фигурантов дела было несколько вариантов для устранения телеведущего

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 ноября.

СМИ написали о перегруппировке ВС РФ. В Минобороны назвали эти сообщения провокацией

Этим утром ТАСС и РИА Новости написали о перегруппировке российских войск к востоку от реки Днепр. СМИ указали, что передислокация поможет высвободить часть сил для наступления на других направлениях.

Но через 15 минут издания аннулировали сообщения о перегруппировке, назвав их ошибочными. Как сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России, сообщения о перегруппировке войск, которые отправлялись якобы от имени пресс-центра Минобороны, являются ложными. В ведомстве назвали их «провокацией».

В Кремле аннулированные сообщения комментировать отказались. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «ситуацию могут контролировать только наши военные».

В соцсетях начали распространять информацию об атаке диверсантов на Белгородскую область. Губернатор это опроверг

Утром в соцсетях начало распространяться видео с горящим автомобилем УАЗ с литерами Z. Сообщалось, что машина уничтожена во время попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородской области.

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Видео: Baza / T.me

Губернатор региона Вячеслав Гладков опроверг эту информацию. Глава Белгородчины прокомментировал ситуацию на оперативном совещании, рассказали РИА Новости.

— Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории, — передает издание слова губернатора.

Франция призвала Украину получать оружие за счет фонда

Париж ведет переговоры с Киевом, чтобы убедить Украину закупать оружие за счет средств из специального фонда, а не получать его из арсеналов страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

— Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов, — передает издание слова министра обороны.

Лекорню отметил, что размер военной помощи Франции Украине достигает 3 миллиардов евро. При этом из бюджета Франции выделено 200 миллионов евро в специальный фонд поддержки Украины, деньги из которого Киев может тратить на покупку новых вооружений, но только у поставщиков из Франции.

Беспилотник атаковал Курскую область

В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, в результате атаки пострадал один человек.

— В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, — написал губернатор в телеграм-канале.

Также под обстрелами оказалась Белгородская область — регион обстреляли шесть раз, в небе был сбит один беспилотник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без разрушений и жертв.

Жителя Красноярского края подозревают в шпионаже

Мужчину из Дивногорска в Красноярском крае подозревают в шпионаже. Как сообщает корреспондент NGS24.RU, подозреваемый передавал СБУ географические координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории региона.

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Видео: УФСБ России по Красноярскому краю

На мужчину завели уголовное дело по статье «Государственная измена», он заключен под стражу.

Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева рассказали, что хотели с ним сделать

Фигуранты уголовного дела о подготовке убийства Владимира Соловьева рассказали о плане покушения. Как рассказал ТАСС, мужчины планировали взорвать тележурналиста в его машине или использовать курьера, который доставил бы Соловьеву еду из ресторана.

При этом в качестве отвлекающего маневра фигуранты планировали закидать служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы коктейлями Молотова, передает издание. За убийство одному из фигурантов обещали миллион рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине.

О подготовке к покушению на Соловьева стало известно в апреле 2022 года. О задержании заявили в ФСБ, позже про это рассказал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры в Москве.

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Видео: «СМОТРИ» / T.me

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства за поддержку Кремля

Департамент миграции при МВД Литвы попросил соответствующие инстанции дать оценку балерине Илзе Лиепе. Как говорится в сообщении миграционной службы для СМИ, в высказываниях гражданки России и Литвы присутствует поддержка политического курса Кремля.

В департаменте подчеркнули, что высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую национальной безопасности страны. Инстанция обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении балерины литовского гражданства.

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Лиепа осудила решения Литвы и поддержала СВО в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» 1 ноября 2022 года. Балерина высказалась против сноса советских памятников странами Балтии и одобрила решения Путина.

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