Подозреваемые в покушении на убийство Соловьева рассказали, что хотели с ним сделать: новости СВО за 13 ноября

СМИ написали о перегруппировке ВС РФ. В Минобороны назвали эти сообщения провокацией

Этим утром ТАСС и РИА Новости написали о перегруппировке российских войск к востоку от реки Днепр. СМИ указали, что передислокация поможет высвободить часть сил для наступления на других направлениях.



Но через 15 минут издания аннулировали сообщения о перегруппировке, назвав их ошибочными. Как сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России, сообщения о перегруппировке войск, которые отправлялись якобы от имени пресс-центра Минобороны, являются ложными. В ведомстве назвали их «провокацией».