В подрыве «Северных потоков» обвинили ВСУ: новости СВО за 12 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 ноября.
Кто подорвал «Северные потоки»
В подрыве морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обвинили бывшего командира одной из частей сил спецопераций ВСУ Романа Червинского. Газета The Washington Post сообщает, что он был координатором.
По данным издания, Роман «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек». Они арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.
Червинский «получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников», которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет издание.
Лавров высказался о членстве Украины в Евросоюзе
Министр иностранных дел прокомментировал обсуждения европейских лидеров вопроса о членстве Украины в ЕС. Он назвал это «игрой».
— Заявляет об этом в основном Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. ред.). Они какие-то там рекомендации готовят, направляют, сами признают, что Украина не выполнила значительную часть критериев. Киев устами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заявляет, мол, зачем им эти критерии, надо принимать без условий. С большим трудом всё это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза, — сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин».
Помощь США Киеву под вопросом
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Об этом пишет газета The Hill.
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Правительство США отвергло законопроект. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в Палате представителей тратят время «на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий».