В подрыве «Северных потоков» обвинили ВСУ: новости СВО за 12 ноября

Кто подорвал «Северные потоки»

В подрыве морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обвинили бывшего командира одной из частей сил спецопераций ВСУ Романа Червинского. Газета The Washington Post сообщает, что он был координатором.

По данным издания, Роман «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек». Они арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.



Червинский «получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников», которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет издание.