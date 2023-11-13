На новогодние в Альпы — недорого? Как получить «шенген» и попасть в Европу: инструкция для россиян

Осень близится к концу, а значит, самое время планировать новогодние праздники. И если вы давно хотели выехать за границу, у нас хорошие новости: многие европейские страны всё еще доступны для россиян.
Хотите отправиться покорять альпийские горнолыжные курорты или посмотреть готические соборы Кёльна? Публикуем инструкцию, как получить шенгенскую визу и поехать в путешествие по Европе осенью и зимой 2023 года.
Как получить визу
Многие страны Евросоюза перестали выдавать россиянам шенгенские визы. Это преимущественно все соседние государства: Литва, Латвия, Финляндия, Польша и другие. Поэтому перечислим страны, консульства которых принимают документы.
Страны, которые выдают россиянам «шенген»:
- Австрия;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Норвегия;
- Португалия;
- Словения;
- Франция.
Однако возможность получить туристическую визу — далеко не гарантия, что вам ее выдадут. Расскажем подробнее о нюансах, которые стоит учесть.
Так, в консульстве Греции установлен лимит на 150 российских паспортов в день на всю страну. Больше просто не примут. Поэтому подать документы возможность есть, но визовый центр предупреждает о возможных задержках при выдаче паспортов и приеме заявлений, а также о больших очередях.
Запись в консульстве Франции очень плотная, очередь придется ждать не меньше месяца. Раньше у туристов была возможность подать документы ускоренно за отдельную плату. Сейчас данная услуга недоступна. На сайте визового центра записаться сложно, а по телефону запись не ведется. Заявителям рекомендуют отслеживать свободные места в течение рабочего дня и сразу оставлять заявку.
Визовый центр Испании также принимает ограниченное число заявлений (в день порядка 600), половина из них приходится на отделение в Москве. Это небольшое количество, поэтому поймать свободное место достаточно сложно.
Италия — уникальная страна, оформление визы в которую доступно без формальных ограничений. Но это и делает ее одной из самых популярных стран среди россиян, желающих получить «шенген». Поэтому очереди на подачу документов здесь также большие.
Что касается визы в Германию, оформить ее можно, но количество отказов за последнее время резко выросло. «Немцы и раньше были придирчивыми: разве что результаты анализов не просили, а теперь совсем беда», — пишет пользователь форума.
Как добраться
Еще одна проблема для российских туристов — отсутствие прямых рейсов в Европу. Придется сделать пересадку, а порой и не одну. Публикуем самые простые способы попасть в ЕС.
Через Турцию
Относительно недорогие билеты через Стамбул или Анталью легко найти в любом из агрегаторов. Однако, чтобы экономия была максимальной, часть пути придется преодолеть «Победой», так что будьте внимательны к объему ручной клади.
Стоимость билетов в Вену, Прагу или Будапешт через Стамбул стартует от 14 тысяч рублей (вариант с длинной ночной пересадкой). В среднем же дорога вам обойдется в 20 тысяч рублей.
Через Грузию
Если вам близки автопутешествия, добраться через Верхний Ларс до Кутаиси не составит труда, а дальше можно отправиться на лоукостере в Европу. Так можно дешево попасть не только в Будапешт, но и в Мадрид, Барселону, Берлин, Милан, Рим и другие европейские города.
Цены на билеты в страны Шенгенской зоны из Кутаиси — от 3700 рублей. Если к этой сумме прибавить бюджет на дорогу до Грузии, то получится стоимость поездки в целом. Это либо пара тысяч на бензин, либо цена перелета из Москвы в Кутаиси (это от 10 тысяч рублей из Москвы).
Через Армению
Ереван — настоящее спасение для российских туристов и один из главных пересадочных пунктов на пути в Европу. В зависимости от длительности ожидания следующего рейса билет может стоить как 15 тысяч рублей (удобная пересадка), так и 9400 (19-часовая ночная). Согласитесь, не так уж дорого.
Читайте на нашем сайте истории о том, как живут россияне, переехавшие за границу после объявления частичной мобилизации. Также недавно мы публиковали честный рассказ россиянина, прожившего несколько лет в Германии и разочаровавшегося в этой стране.
Кроме того, почитайте историю студентки из России, которая поступила в голландский университет и переехала в Нидерланды. А переехавшая в Индию россиянка рассказала нам о своих ярких буднях и объяснила, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.