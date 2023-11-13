На новогодние в Альпы — недорого? Как получить «шенген» и попасть в Европу: инструкция для россиян

Однако возможность получить туристическую визу — далеко не гарантия, что вам ее выдадут. Расскажем подробнее о нюансах, которые стоит учесть.

Так, в консульстве Греции установлен лимит на 150 российских паспортов в день на всю страну. Больше просто не примут. Поэтому подать документы возможность есть, но визовый центр предупреждает о возможных задержках при выдаче паспортов и приеме заявлений, а также о больших очередях.

Запись в консульстве Франции очень плотная, очередь придется ждать не меньше месяца. Раньше у туристов была возможность подать документы ускоренно за отдельную плату. Сейчас данная услуга недоступна. На сайте визового центра записаться сложно, а по телефону запись не ведется. Заявителям рекомендуют отслеживать свободные места в течение рабочего дня и сразу оставлять заявку.