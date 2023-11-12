По прозвищу Хиросима. Как электрик помог предотвратить взрыв на легендарной подводной лодке К-19

После случившегося моряки стали называть К-19 Хиросимой, некоторые даже отказывались на ней служить. После аварии 1961 года Хиросиму дезактивировали, заменили на ней реакторный отсек и вернули в строй. Но проклятье продолжало преследовать атомоход. И во время похода 1972-го подлодка унесла жизни еще 28 человек. В 90-е ее всё же вывели из флота и утилизировали. В память о подлодке сохранилась лишь рубка, которую выкупил один из бывших моряков, ставший позднее бизнесменом. Он установил ее в качестве памятника в Подмосковье.

