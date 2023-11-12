Юрия Дудя* проверяют на дискредитацию армии РФ: новости СВО за 11 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 ноября.
Обстрелы и атаки беспилотников
При обстреле поселка Запесочье Брянской области пострадала
— Она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы, — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
До этого над Стародубским муниципальным округом сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор.
Над Смоленской и Московской областями ПВО перехватила два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Проверка Юрия Дудя*
Журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) проверяют по статье о дискредитации армии РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Активист Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить Юрия Дудя по статье о дискредитации ВС РФ. Проблема в интервью журналиста с Викторией и Вадимом Цыгановыми.
По мнению Виталия Бородина, журналист в течение всего интервью Цыгановых в «циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины».
Зарубежная политика
- Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил переговоров по Украине с участием России в будущем. Об этом он заявил в интервью BBC;
- Еврокомиссия, возможно, будет вынуждена пересмотреть свое предложение о выделении Украине военной помощи на 20 миллиардов евро за четыре года из-за протестов некоторых членов сообщества. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов;
- глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны быть политически готовы компенсировать помощь Украине, так как, вероятно, США сократит средства на военные нужды Киеву. Об этом он сообщил, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.