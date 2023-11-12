Юрия Дудя* проверяют на дискредитацию армии РФ: новости СВО за 11 ноября

Активист Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить Юрия Дудя по статье о дискредитации ВС РФ. Проблема в интервью журналиста с Викторией и Вадимом Цыгановыми.



По мнению Виталия Бородина, журналист в течение всего интервью Цыгановых в «циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины».

