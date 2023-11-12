«Подземный Севастополь»: как живет город, где спуск в бомбоубежище стал такой же реальностью, как и прогулка у моря

— А мы услышим, если начнутся взрывы? — нервничал мужчина средних лет.



Остальные, рассевшись по периметру, погрузились в мобильные телефоны, пытаясь узнать, что в этот момент происходит наверху. Кто-то сожалел, что не взял с собой из ресторана булочку и чай. Кто-то шутил, что в подвале не хватает настольных игр — отличный способ скоротать время…



Через пятнадцать не самых приятных в жизни минут женский голос объявил об отбое воздушной тревоги. В этот раз она обошлась без последствий — ракеты по Севастополю выпущены не были. О том, как все это переживают жители города-героя изо дня в день — в материале MSK1.RU.

