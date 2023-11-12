«Подземный Севастополь»: как живет город, где спуск в бомбоубежище стал такой же реальностью, как и прогулка у моря

Воздушная тревога застала нас во время ужина. Сначала за окном севастопольского отеля «Атлантика» протяжно завыли сирены. Почти сразу женский голос в громкоговорители попросил всех спуститься в укрытие, предупредив, что пользоваться лифтами нельзя. У дверей — сотрудники отеля, направляющие взволнованных постояльцев на узкую лестницу, ведущую в подвал. Миновав прачечную, гладильную и комнату с загадочным названием «Мясной зал», мы оказались в большом помещении с низким потолком, заставленным разнокалиберными стульями. Пахнет сыростью и пылью. В свете двух неярких лампочек лица выглядели еще тревожней, чем были.
— А мы услышим, если начнутся взрывы? — нервничал мужчина средних лет.
Остальные, рассевшись по периметру, погрузились в мобильные телефоны, пытаясь узнать, что в этот момент происходит наверху. Кто-то сожалел, что не взял с собой из ресторана булочку и чай. Кто-то шутил, что в подвале не хватает настольных игр — отличный способ скоротать время…
Через пятнадцать не самых приятных в жизни минут женский голос объявил об отбое воздушной тревоги. В этот раз она обошлась без последствий — ракеты по Севастополю выпущены не были. О том, как все это переживают жители города-героя изо дня в день — в материале MSK1.RU.
«Сирена — удар по нервам»
— Нельзя сказать, что привыкли — каждый раз это всё равно удар по нервам, но той паники, что была вначале при звуках сирены, уже нет, — говорит жительница Севастополя Лариса Федулова. — Вот на прошлой неделе мне с дочкой пришлось сидеть в убежище больше двух часов — у них как раз закончились занятия в балетной студии, а тут тревога, поэтому пошли в укрытие. Дети были вместе с родителями, поэтому не боялись, даже какие-то движения в подвале повторяли. Тогда сидели очень долго — части сбитых ракет упали возле Сахарной Головки (поселок близ Севастополя. — Прим. ред.), к счастью, обошлось без жертв, но обломки обезвреживали, потом пожар тушили в поле. В общем, поволновались.
«Сами же на тревогу плюют»
К счастью, пока большинство воздушных тревог, объявленных в Севастополе, заканчиваются без последствий для жителей. Реальные ракетные обстрелы города можно пересчитать по пальцам. А тех, что закончились попаданиями и пострадавшими, — всего несколько: атака на здание штаба Черноморского флота, атака на доки Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе. Из последних — атака на город 30 октября, когда осколки сбитых ракет упали в районе Мекензиевых гор, на Северной стороне на территории школы, на несколько частных домов и в районе пляжей. Тогда
— Сигнал тревоги включают во время ракетной атаки, может, пора и для беспилотников включать? — дискуссию севастопольцы развернули в телеграм-канале губернатора Михаила Развожаева, где сообщают о начале и отбое воздушной тревоги, а также о последствиях ударов.
— Если еще из-за беспилотников в убежище будем бежать, то работать будем когда? — не согласен таксист Анатолий Шпаковский. — И так приходится соблюдать новые правила: если в центре города, то срочно уезжать, потому что это — красная зона, то есть повышенная опасность. Если не в центре, то движение останавливают — выгружай пассажира у ближайшего убежища. Но я всё понимаю — ракеты, чтоб им провалиться…
В центре города на улице Ленина сигнал воздушной тревоги, кажется, слышат не все. Вот мамочка с ребенком спешит к музею «Подземный Севастополь» — здесь готовы укрыть до тысячи жителей города. Во время первой воздушной тревоги случился скандал — сотрудники музея отказались впускать севастопольцев с улицы без билетов. Правила быстро изменили, и теперь это самое вместительное убежище в центре. Но сидящим за столиком на осеннем солнышке убежище не нужно — прерывать чаепитие даже из-за угрозы ракетной атаки они не намерены.
— Севастопольцы, на мой взгляд, расслабились — перестали бояться сирен, плюют на тревогу, и это может плохо закончиться, — считает молодая мама Евгения Шестакова. — Иду тут на днях с коляской, тревога загудела, бегу к дому — у нас в подвале убежище, на улице с лотка торгуют овощами. Очередь как стояла, так и стоит, продавщица как взвешивала виноград, так и взвешивает. Мимо дедушка проходил, так он им говорит: «Люди, вы что, глупые?! Это же не шутки, вспомните, как здание штаба горело». Они ноль внимания. Сначала все возмущались, что о жителях никто не заботится и не объявляет воздушную тревогу. А теперь же сами на эту тревогу плюют…
— Не замечать угрозу, делать вид, что ее не существует, — это определенная защитная реакция, — считает психолог Инга Володина. — Реакция неконструктивная, но человеку проще игнорировать опасность, чем принять реальность, в которой ему страшно жить.
Кто спасается песней, кто вязанием
Но всё же большинство севастопольцев стараются соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу. А защищаются от стресса они по-разному. В первые дни тревог начался неожиданный флешмоб — сидя в укрытиях и убежищах, жители хором пели гимн города «Легендарный Севастополь». Сейчас способы справиться со страхом более индивидуальны.
— Моя мама теперь постоянно носит в сумке вязание, — рассказывает Евгения Шестакова. — Если тревога и нужно спускаться в укрытие, у нее с собой успокаивающее и отвлекающее занятие — вязать одежду для внучки.
Молодые севастопольцы заранее закачивают в телефон любимую музыку и фильмы — не во всех убежищах работает интернет.
— Конечно, лучше просыпаться под музыку Вивальди, а не под вой сирен, уверена, так и будет, но пока вынуждены иметь под рукой карту с убежищами, если вдруг тревога застанет не дома, — говорит Ирина Аникина. — У меня с собой телефон с заряженным дополнительным блоком питания, в телефоне — аудиокниги. Слушаю — погружаюсь в другую реальность, где нет ракетных атак.
Кстати, картой бомбоубежищ и укрытий озаботились и в других городах Крыма. На прошлой неделе каждый симферополец получил возможность узнать, где он может найти убежище во время воздушной атаки. И хоть с начала СВО город ни разу не подвергался угрозе с воздуха, лучше заранее знать о безопасных укрытиях.
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