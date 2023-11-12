Мать нашла пропавшего сына на кладбище «Вагнера» под Самарой. За эксгумацию ей выкатили солидный счет

Ситуация резко изменилась осенью 2022 года:



— 5 сентября у нас был выходной. Ваня пришел ко мне домой. Я его тогда попросила звонить почаще, вдруг что-то случится. А мне сын ответил так: «Чему случаться? Уже случилось». Весь день он провел со мной, но даже ни словом не обмолвился, что это значило бы. Потом на работе избегал. Но я подумала, что просто у него настроение испортилось. А через несколько дней Ваня исчез.



Попал в «Вагнер» и погиб

По словам Елены, прямой контакт с сыном оборвался резко, но некоторое время иллюзию общения с матерью Иван якобы поддерживал через своего друга Дмитрия:

