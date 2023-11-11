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Им просто не объяснили, как ходить на двух ногах. Как живет «четвероногая» семья из Турции

После вмешательства ученых у детей появилась надежда на нормальную жизнь

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Семья Улас

Видео: Городские порталы

В турецкой семье Улас родилось 19 детей. Шестеро из них передвигаются исключительно на четвереньках.

Ученые долго ломали голову, что заставляет их ходить именно так. У «четвероногих» членов семьи есть ряд отклонений: патология мозжечка, недоразвитость коры головного мозга и некоторая умственная отсталость. Но только этого недостаточно, чтобы никогда не встать на две ноги, заявляют нейрофизиологи.

Науке известны факты, когда человек смог пойти даже вовсе без мозжечка, а эта часть мозга отвечает за координацию, движение и равновесие. Посмотрите видео о том, почему же Улас ходят на четырех ногах.

Соседи семьи не слишком терпимы к подобным странностям, из-за этого дети Улас не могут нормально социализироваться — их задирают деревенские дети и не принимают в обществе.

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