Добровольцам в зоне спецоперации придумали поводы для наказания: новости СВО за 10 ноября

— Есть <...> путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, — заявил Песков.

О том, что указ президента о помиловании Канюса подлинный, несколько дней назад подтвердил отец убитой девушки Евгений Пехтелев. Согласно ответу прокуратуры, который получил отец, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания и сняв судимость от июля 2022 года. Также отмечается, что в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали молодого человека, он наказание не отбывал. Где находится сейчас убийца Веры, органам ФСИН неизвестно.

