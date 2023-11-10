В Кремле рассказали, как осужденные получают помилование в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, каким образом можно получить помилование в России. По его словам, есть два способа: либо признание вины осужденным и последующие процедуры, либо «искупление кровью» в штурмовых бригадах. Речь об этом зашла после вопроса журналистов о помиловании президентом бойца ЧВК «Вагнер» Владислава Канюса. Его ранее приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой.
— Есть <...> путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, — заявил Песков.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
О том, что указ президента о помиловании Канюса подлинный, несколько дней назад подтвердил отец убитой девушки Евгений Пехтелев. Согласно ответу прокуратуры, который получил отец, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания и сняв судимость от июля 2022 года. Также отмечается, что в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали молодого человека, он наказание не отбывал. Где находится сейчас убийца Веры, органам ФСИН неизвестно.
История гибели Веры Пехтелевой в январе 2020 года заставила вздрогнуть всю страну. Бывший ухажер девушки, с которым она захотела прервать отношения, убивал ее несколько часов подряд, а полиция не реагировала на вызовы соседей. Когда стражи порядка всё же прибыли на место, Вера уже была мертва. Историю дела, о котором говорила вся Россия, рассказали корреспонденты NGS42.RU.