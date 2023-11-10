Спасти 100-килограммового Кругетса: хозяева раскормили собаку и выбросили на улицу умирать

История о спасении милейшего пса по кличке Кругетс прогремела на всю Россию. Такое имя животному дали неслучайно, потому что собака страдает крайней степенью ожирения. Когда зоозащитники из Нижнего Новгорода нашли бедолагу, он уже весил под сотню. Кто-то откормил домашнюю собаку до такого состояния и просто выбросил на улицу. Наши коллеги из NN.RU съездили в клинику, где лечат Кругетса, и узнали его историю. Смотрите видео чуть выше.
Пёсель находится в госпитале около месяца. За это время ему уже удалось скинуть вес, но пока цифры всё еще остаются на критических отметках — собака даже не может самостоятельно встать. Кругетсу предстоит не менее полугода лечения. За это время ему надо скинуть около 20–25 кг, чтобы врачи смогли добавить к программе лечения физическую активность. А пока пса посадили на строгую диету, состоящую из специального корма.
Кругетс — милейший и ласковый белый пес, внешне напоминающий алабая. Сейчас он сидит в вольере, ведет себя очень доброжелательно и даже разрешает незнакомым людям себя погладить.
Прогнозы медики делают с большой осторожностью. Специалисты даже не знают, сколько вообще пес находится в таком состоянии, но не исключают, что его раскормили ради шутки. Только вот «прикол» обернулся для собаки проблемами с внутренними органами и пролежнями. Каждый сброшенный килограмм для Кругетса — это настоящая победа. Медики продолжают лечить пса и верят в лучшее.