Спасти 100-килограммового Кругетса: хозяева раскормили собаку и выбросили на улицу умирать

История о спасении милейшего пса по кличке Кругетс прогремела на всю Россию. Такое имя животному дали неслучайно, потому что собака страдает крайней степенью ожирения. Когда зоозащитники из Нижнего Новгорода нашли бедолагу, он уже весил под сотню. Кто-то откормил домашнюю собаку до такого состояния и просто выбросил на улицу. Наши коллеги из NN.RU съездили в клинику, где лечат Кругетса, и узнали его историю. Смотрите видео чуть выше.