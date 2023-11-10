«Жириновского» отправили на СВО: новости спецоперации за 9 ноября

На Сахалине военный получил срок за отказ участвовать в СВО

Военный получил 2 года и 9 месяцев лишения свободы за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.



Военнослужащий отказался участвовать в СВО, сославшись на здоровье и семейные обстоятельства. За это на него возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях».

