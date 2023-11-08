Крым атаковали 17 беспилотников, в Белгородской области — 60 прилетов: новости СВО за 7 ноября

Крым атаковали 17 беспилотников. Пострадал человек

Утром в Крыму система ПВО отразила атаку дронов: как рассказали в Минобороны России, девять БПЛА уничтожено и еще восемь перехвачено над Черным морем и территорией полуострова.



Обломки одного из сбитых беспилотников упали на частный сектор. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал об одном пострадавшем.



— Обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина, — заявил Развожаев. — По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое.

