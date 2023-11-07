«Сказали, что подорвал себя гранатой». История матери с Урала, которая ждет сына, пропавшего на СВО

Я оборвала телефоны части, телефоны горячей линии Минобороны. Там сначала сообщили, что сын есть в списках, он в строю и с ним всё в порядке. Но один молодой человек на горячей линии очень помог мне в поиске информации. Я сказала, что не знаю, где он, даже не знаю его личный номер. Только цифры, а нужны были еще буквы. Но эти буквы не знал даже сын, как и многие другие ребята из первой партии мобилизованных. Сначала мы с сыном вообще не знали, где его жетон. Искали, я делала по телефону запросы в военкомат. Я до этого думала, что всем выдают жетоны и они носят их с собой. Уже потом, когда прибыли октябрьские мобилизованные, всё пришло в порядок.

Обо всем этом я, плача, рассказывала тому человеку на горячей линии. Он сказал: «Но ведь, возможно, ваш сын дезертир». Ответила, что мой сын не может быть дезертиром. Он мягко объяснил, что так говорят все близкие, но бывает всякое, это боевые действия, ваш сын человек, и, как человек, он мог просто испугаться. Я рассказала, что говорят сослуживцы. Он пообещал перезвонить мне. Перезвонил на следующий день в 8 утра.