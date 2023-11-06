Муж сбежал: как живет самая плодовитая женщина в мире, родившая 44 ребенка

Ее судьбу сложно назвать счастливой. Мать ушла из семьи, оставив Мариам, ее братьев и сестер с отцом, мачехе лишние рты тоже были не нужны, и Мариам выдали замуж, когда ей было всего 12 лет, за 40-летнего мужчину. В 13 она впервые родила, и сразу двойню, потом еще двойню и еще.

