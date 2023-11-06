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Муж сбежал: как живет самая плодовитая женщина в мире, родившая 44 ребенка

Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды выдали замуж, когда она сама еще была ребенком

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Видео: Городские порталы

Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды — самая плодовитая женщина. Она родила 44 ребенка и стала известна в мире как Мама Уганда.

Ее судьбу сложно назвать счастливой. Мать ушла из семьи, оставив Мариам, ее братьев и сестер с отцом, мачехе лишние рты тоже были не нужны, и Мариам выдали замуж, когда ей было всего 12 лет, за 40-летнего мужчину. В 13 она впервые родила, и сразу двойню, потом еще двойню и еще.

Оказалось, что у женщины редкая генетическая аномалия — каждая беременность Мариам была многоплодной. До 36 лет женщина рожала 15 раз: 4 раза — двойню, 5 раз — тройню, 5 — четверню и только последний раз на свет появился один малыш. Как раз в последнюю беременность Мариам отец огромного семейства собрал вещи и сбежал.

Сейчас Мариам мать-одиночка 38 детей — шестеро не пережили младенческий возраст. Женщина берется за любую работу, что прокормить и выучить такую ораву: делает прически, шьет наряды на заказ, собирает целебные травы и готовит из них сборы. Мариам надеется, что ее дети станут счастливее, чем она, и смогут обеспечить лучшую жизнь для себя, а заодно и для нее.

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