Жара в ноябре — это нормально? Какой будет погода в России до конца года

С ноябрем в Россию пришла аномально высокая температура. Сразу в нескольких регионах страны жара побила исторический рекорд, а на курортных территориях, несмотря на приближающуюся зиму, сохраняется бархатный сезон. Эксперты рассказали, нормально ли это для России и какую погоду ждать до конца года.
Что происходит
Аномальную погоду почувствовали жители по всей России. В Петербурге ноябрь начался с плюсовой температуры:
В Башкирии температура также поднялась: 3 ноября температура достигла
Еще один температурный рекорд побит в Ростове — 1 ноября в регионе зафиксировали температуру в
Но некоторые регионы внезапная жара обошла стороной. Например, в Омской области в начале месяца резко похолодало:
Почему так тепло
Будет ли в ноябре теплеть и дальше? По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, погода и дальше будет держаться выше нормы.
— Точную погоду можно спрогнозировать всего на семь суток, дальше можно говорить более обобщенно, — отметил Роман Вильфанд. — Прогноз на месяц позволяет определить три класса погоды: около нормы, выше нормы и ниже нормы. Так вот, в ноябре погода прогнозируется выше нормы, и вы это уже замечаете.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
По словам Романа Вильфанда, взрыв тепла происходит благодаря воздушной массе, которая пришла на территорию России из Северной Африки. В это же время в регионы пришел еще один поток жаркого воздуха из Средней Азии.
— Особенно жарко сейчас на юге центральной России: в Краснодарском крае, Крыму. Продолжается умеренная фаза бархатного сезона, это редчайший случай, — замечает Роман Вильфанд.
Метеоролог заявил, что до середины ноября не стоит ждать сильного похолодания. Но даже после того, как температура опустится и наступит зима, средняя температура будет выше нормы.
— Наступит период колебания погоды: в среднем декабрь тоже обещает быть чуть теплее, чем обычно, но погода будет постоянно меняться — от оттепелей до заморозков, — заключил Роман Вильфанд
Какой погода будет в дальнейшем
По словам климатолога Андрея Киселева, тенденция к потеплению по всему миру продолжается уже несколько десятилетий, однако в России температура повышается в
— В России каждые сто лет теплеет на полградуса. Это интенсивное потепление, ситуация не изменится сколько бы то ни было кардинально в ближайшие десятилетия, — заявил Андрей Киселев.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории
Как отмечает климатолог, погода меняется из-за двух составляющих: внутренняя изменчивость системы вне зависимости от человека и одновременное антропогенное воздействие. Вместе эти факторы дают изменение климата, которое мы видим сейчас, и повлиять на него в ближайшее время не получится.
— Изменения погоды имеют инерционный характер, — она должна переварить те действия, которые человек предпринимает, и мгновенную реакцию ждать не приходится, — констатировал Андрей Киселев.
К сожалению, изменения климата приносят не только теплую погоду, но и проблемы: как рассказал климатолог, за последние десятилетия число опасных аномалий, которые нанесли ущерб экономике, увеличилось в два раза.
Что предсказывали синоптики
В Росгидромете прогнозировали, что в ноябре среднемесячная температура выше нормы будет в северных, центральных и юго-восточных регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии, Забайкальском крае и западных районах Якутии. А вот на юге центральной России, в Краснодарском крае и Крыму синоптики ожидали температуру ниже нормы.
В декабре, по прогнозам Росгидромета, средняя месячная температура выше нормы будет в Мурманской области, Карелии и на Таймыре. Ниже нормы — на юге Приволжского и Уральского федеральных округов, юго-западе Сибирского федерального округа, а также на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.