Жара в ноябре — это нормально? Какой будет погода в России до конца года

Еще один температурный рекорд побит в Ростове — 1 ноября в регионе зафиксировали температуру в +22,2 градуса . Последний раз так тепло в области было в 1932 году . Рекорд также побит в Москве: в столице в начале ноября температура поднялась до +12 градусов , чего не бывало со времен 1934 года .



Но некоторые регионы внезапная жара обошла стороной. Например, в Омской области в начале месяца резко похолодало: 3 ноября температура днем держалась в районе -5 градусов . Не повезло с погодой и жителям Ханты-Мансийского округа — температура в регионе в начале ноября держалась на уровне -5 градусов с сильными ветрами и снегопадами.

