Остров миллионеров: чем удивляет вьетнамский Фукуок, куда недавно запустили рейс из Новосибирска

Возвращение в Новосибирск происходит по такому же маршруту с небольшой остановкой и дозаправкой в Таразе. При этом багаж остается на борту самолета.



Купить билеты на рейс можно в любом турагентстве города. Например, можно обратиться в “Глобус-тур”, агентство организует туры на Фукуок и не только. Общее время полета — девять часов. Из Новосибирска до Тараза лететь 2,5 часа, а из Тараза до Фукуока — шесть часов.

