Остров миллионеров: чем удивляет вьетнамский Фукуок, куда недавно запустили рейс из Новосибирска

Совсем недавно открылось новое туристическое направление на остров Фукуок во Вьетнам. Международный туроператор Selfie Travel запустило туры с прямыми рейсами из Новосибирска и Екатеринбурга. На острове не было туристов с конца пандемии. Жители Новосибирска смогут полететь в отпуск из Толмачева рейсом с дозаправкой в аэропорту Тараз (Казахстан). Как долететь, сколько стоят туры, что из себя представляет остров и что там делать — в материале.
Рейсы Новосибирск —
Фукуок — Новосибирск
Первый рейс из Новосибирска на Фукуок отправился 25 октября в 3:30. Полет выполнял борт Boeing 737 MAX 9 авиакомпании SCAT Airlines. Авиакомпания будет выполнять перелеты во Вьетнам дважды в неделю. Авиакомпания SCAT Airlines — один из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана с собственным парком самолетов, которые произведены в США и Канаде. Самолеты новые и комфортные. Полеты обслуживают казахстанские стюарды, которые прекрасно говорят по-русски. Туристов во время полета кормят два раза: по пути в Тараз и после дозаправки и полета до Фукуока. В меню: фрукты, вкусный плов, сладости и напитки.
Возвращение в Новосибирск происходит по такому же маршруту с небольшой остановкой и дозаправкой в Таразе. При этом багаж остается на борту самолета.
Купить билеты на рейс можно в любом турагентстве города. Например, можно обратиться в “Глобус-тур”, агентство организует туры на Фукуок и не только. Общее время полета — девять часов. Из Новосибирска до Тараза лететь 2,5 часа, а из Тараза до Фукуока — шесть часов.
Как выглядит Фукуок
Фукуок — самый крупный остров Вьетнама, находится в Сиамском заливе. Его площадь — 593 км², пересечь остров с севера на юг можно за час-полтора. По городу ходят бесплатные электробусы, и это не потому, что страна коммунистическая. Они принадлежат вьетнамскому миллиардеру (не донговому). На них можно добраться как до центра острова, юга, так и до северной части, более туристической.
Аэропорт находится практически в центре острова, и он достаточно большой. Из него можно улететь в Китай, другие города Вьетнама, Словакию, Таиланд, Южную Корею и другие страны. В аэропорту можно купить туристическую сим-карту с безлимитным интернетом, роуминг у российских сим-карт может работать не во всех частях острова хорошо.
Местная валюта — вьетнамские донги, рубли в обменниках не принимают, поэтому лучше везти на отдых доллары или евро. 1 рубль равен 257,66 вьетнамского донга. Цены по сравнению с Россией низкие, но не слишком. В местном дьютифри все будет стоить примерно в три раза дороже. Поэтому лучше потратить большую часть донгов на острове.
Отели находятся как на южной части острова, так и в центре и на севере. У отелей с несколькими корпусами есть собственные тук-туки, чтобы отвозить и привозить гостей на завтрак или на пляж.
Главная достопримечательность острова — море с прозрачной и теплой водой и песчаными пляжами. Погода на острове с ноября по март будет теплая до + 30 градусов и выше. Сейчас начался туристический сезон, и отдыхающие едут из самых разных стран. Встретить можно французов, немцев, китайцев, корейцев, казахов, русских.
Местные жители практически не говорят на английском, но уже освоили гугл-переводчики и знают некоторые слова на английском. Все люди очень улыбчивые, но при этом вежливые и ненавязчивые.
Какие цены на туры на Фукуок, развлечения и еду
Сумма поездки на остров чартерным рейсом будет зависеть от турпакета. Международный туроператор Selfie Travel может предложить как более бюджетный вариант проживания и развлечений, так и максимальный. Цены начинаются от 100 тысяч за человека.
На острове есть уютные отели с бассейнами четырех и пяти звезд у первой линии к морю. Так, например, у Mercury Phu Quoc Resort & Villas 4* виллы с личными бассейнами, в которых можно плавать хоть всю ночь.
На севере острова находится как будто бы отдельный город в городе с современными отелями, новыми интересными зданиями, парками и заповедником. Большинство локаций построил тот самый вьетнамский миллиардер, который запустил бесплатные автобусы по городу. Ему принадлежит и огромный отель на первой линии у моря Vinpearl Resort & Spa, компания Vin по производству электрокаров, сафари-парк, где животные живут на свободном выгуле, и много всего другого.
В Vinpearl Resort & Spa разный номерной фонд и несколько корпусов, каждый носит свое имя. Гости отеля могут выбрать только завтраки или all inclusive. На завтрак, обед и ужин готовят много разных блюд: пасту, рис с морепродуктами и овощами, вьетнамские супы, роллы, мясо. На десерт можно взять мороженое, пирожное или фрукты. Для детей свой фудкорт с низкой витриной, где можно найти даже попкорн.
Пляжи рядом с отелями не пользуются популярностью у азиатских туристов, они отдают предпочтение бассейну. У отелей рядом с морем оборудована зона с шезлонгами, душ на пляже, просеян песок, есть сервис-служба с выдачей полотенец.
Если поселиться на севере острова, то можно посетить сафари-парк VinPearl Safari. Это парк с животными, где можно посмотреть шоу птиц, покормить слонов сахарным тростником и бананами, погладить жирафа по шее. На территории сафари для этого есть специальное жираф-кафе, где длинношеее животное готов за вкусняшку сделать с туристами селфи и если кто-то ему сильно понравится, чмокнуть в щечку. По парку ездят тук-туки, и чтобы не устать, до животных можно добираться на таком бесшумном транспорте.
Чтобы увидеть львов, тигров, медведей, носорогов, зебр и жирафов, нужно будет сесть в закрытый электробус и проехать по парку. Он подвезет к главным обитателям практически вплотную, можно будет рассмотреть ушки, пятнышки и каждый волосок на шестке, но только не погладить.
По парку они ходят свободно, в жару прячутся вглубь леса, но с автобуса все равно можно разглядеть и найти всех полосатиков.
Животные практически не обращают никакого внимания на проезжающий автобус и живут своей прекрасной жизнью, не подозревая, что их сейчас снимает 20 туристов.
Зебры, жирафы, носороги, антилопы живут на одной территории, как и в дикой природе. Кстати, ландшафт и флора максимально адаптированы к естественной среде, чтобы животные не переедали, были активными и здоровыми.
Рядом с сафари-парком находится парк развлечений VinWonders. На его территории есть океанариум, в котором показывают яркое шоу русалок. Также в нем можно посмотреть разные виды рыб, скатов и даже пингвинов.
На территории VinWonders есть аквапарк, колесо обозрения, много магазинов с подарками под куполом. Кроме этого тут построен огромный замок, вечером тут начинается красочное лазерное шоу.
По территории VinWonder можно свободно гулять от локации к локации. Здесь много мест для интересных фото, есть парковые скульптуры, экстремальные аттракционы и огромный аквапарк для детей с искусственными волнами.
Также на севере острова находится еще одна интересная локация Grand World, построенная вьетнамским миллиардером. Ее называют вьетнамской Венецией, и она действительно похожа. Есть даже настоящие гондолы и гондольеры.
Кстати, все эти локации можно посетить бесплатно, если взять путевку с пакетом, где уже будет включена стоимость всех экскурсий.
В южной части острова можно посетить местную пагоду, поставить свечку буддийским богам и сделать много атмосферных снимков. Вход в пагоду свободный, но туристы должны будут снять обувь перед входом в храм, девушкам лучше надеть закрытую одежду и юбку ниже колен.
Внутри храма можно встретить местных верующих и монахов. На территории храма стоят огромные статуи, которым буддисты возносят молитвы, а также огромные кувшины с цветущим лотосом.
Еще на острове Фукуок можно посетить знаменитую Кокосовую тюрьму, где пытали вьетнамцев-коммунистов вьетнамцы-демократы, посетить ночной рынок, магазины и рестораны и даже опуститься на дно морское.
Чтобы попасть на подводную экскурсию, нужно сначала доплыть на моторном катере до трехпалубного корабля в море. После короткого инструктажа туристам надевают 38-килограмовый шлем и погружают под воду. Прогулка по морскому дну занимает 15 минут, на каждого туриста есть один подводный инструктор. На память там сделают фото и видеосъемку. На камеру можно будет погладить водоросли (некоторые, кстати, липкие!), потрогать пузико у гигантской ракушки, чтобы она закрылась, и покормить рыб хлебом.
После насыщенного дня вечером можно заехать на ночной рынок Фукуока, там низкие цены, но все же он рассчитан больше на туристов, поэтому лучше сравнивать цены и не бояться торговаться. Тут можно купить алкоголь, еду, одежду, сувениры, жемчуг. Чтобы не ошибиться и купить настоящий жемчуг, потрите жемчужины друг о друга, если есть мелкая пыль, значит, он настоящий.
Плюс жемчужинки не должны быть идеальной формы и цвета — если видите другое, это точно подделка. Все, что встретите на рынке, — дело рук местных жителей.
На рынке можно купить фрукты, кофе, сделать массаж ног, отведать рыбных деликатесов, полакомиться вкусным кокосовым мороженым за 25 000 донг или просто погулять и проникнуться местным колоритом.
Что привезти с острова Фукуок
Туристы первым делом приобретают вьетнамскую конусную шляпу нонла. Они здесь бывают как простые соломенные, так и расписанные вручную. Стоят от 400 рублей.
Второе место по популярности — всевозможные фрукты. Так, спелейшее манго можно купить за 40 000 донгов (выйдет примерно три штучки). Мангостины будут стоить 30 000 донгов.
Гиды рекомендуют не пробовать дуриан и салак, если вы планируете в этот день пить алкоголь. Эти фрукты повышают давление и вместе с алкоголем могут пагубно воздействовать на организм или даже привести к летальному исходу.
Некоторые русские туристы скупают во Вьетнаме знаменитый кофе лювак, чтобы потом в России продавать его на Авито за 10 000 рублей. Неплохой способ отбить хотя бы часть поездки.
Еще один популярный сувенир из Вьетнама — белый перец. Именно на нем, кстати, держится экономика Вьетнама. Здесь он стоит около 35 000 донг.