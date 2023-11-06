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Остров миллионеров: чем удивляет вьетнамский Фукуок, куда недавно запустили рейс из Новосибирска

На острове кроме великолепных пляжей можно увидеть хищных зверей, грандиозное лазерное шоу и каждый день есть морепродукты

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Закаты на острове Фукуок

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Совсем недавно открылось новое туристическое направление на остров Фукуок во Вьетнам. Международный туроператор Selfie Travel запустило туры с прямыми рейсами из Новосибирска и Екатеринбурга. На острове не было туристов с конца пандемии. Жители Новосибирска смогут полететь в отпуск из Толмачева рейсом с дозаправкой в аэропорту Тараз (Казахстан). Как долететь, сколько стоят туры, что из себя представляет остров и что там делать — в материале.

Рейсы Новосибирск —

Фукуок — Новосибирск

Первый рейс из Новосибирска на Фукуок отправился 25 октября в 3:30. Полет выполнял борт Boeing 737 MAX 9 авиакомпании SCAT Airlines. Авиакомпания будет выполнять перелеты во Вьетнам дважды в неделю. Авиакомпания SCAT Airlines — один из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана с собственным парком самолетов, которые произведены в США и Канаде. Самолеты новые и комфортные. Полеты обслуживают казахстанские стюарды, которые прекрасно говорят по-русски. Туристов во время полета кормят два раза: по пути в Тараз и после дозаправки и полета до Фукуока. В меню: фрукты, вкусный плов, сладости и напитки.

Вот такие виды из иллюминатора будут видеть пассажиры SCAT Airlines

Вот такие виды из иллюминатора будут видеть пассажиры SCAT Airlines

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Возвращение в Новосибирск происходит по такому же маршруту с небольшой остановкой и дозаправкой в Таразе. При этом багаж остается на борту самолета.

Купить билеты на рейс можно в любом турагентстве города. Например, можно обратиться в “Глобус-тур”, агентство организует туры на Фукуок и не только. Общее время полета — девять часов. Из Новосибирска до Тараза лететь 2,5 часа, а из Тараза до Фукуока — шесть часов.

Как выглядит Фукуок

Центр острова

Центр острова

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Фукуок — самый крупный остров Вьетнама, находится в Сиамском заливе. Его площадь — 593 км², пересечь остров с севера на юг можно за час-полтора. По городу ходят бесплатные электробусы, и это не потому, что страна коммунистическая. Они принадлежат вьетнамскому миллиардеру (не донговому). На них можно добраться как до центра острова, юга, так и до северной части, более туристической.

Аэропорт находится практически в центре острова, и он достаточно большой. Из него можно улететь в Китай, другие города Вьетнама, Словакию, Таиланд, Южную Корею и другие страны. В аэропорту можно купить туристическую сим-карту с безлимитным интернетом, роуминг у российских сим-карт может работать не во всех частях острова хорошо.

Так 100 евро превратились в пару миллионнов донгов

Так 100 евро превратились в пару миллионнов донгов

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Местная валюта — вьетнамские донги, рубли в обменниках не принимают, поэтому лучше везти на отдых доллары или евро. 1 рубль равен 257,66 вьетнамского донга. Цены по сравнению с Россией низкие, но не слишком. В местном дьютифри все будет стоить примерно в три раза дороже. Поэтому лучше потратить большую часть донгов на острове.

Отели находятся как на южной части острова, так и в центре и на севере. У отелей с несколькими корпусами есть собственные тук-туки, чтобы отвозить и привозить гостей на завтрак или на пляж.

Отель Mercury Phu Quoc Resort & Villas 4* находится в трех шагах от моря

Отель Mercury Phu Quoc Resort & Villas 4* находится в трех шагах от моря

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Главная достопримечательность острова — море с прозрачной и теплой водой и песчаными пляжами. Погода на острове с ноября по март будет теплая до + 30 градусов и выше. Сейчас начался туристический сезон, и отдыхающие едут из самых разных стран. Встретить можно французов, немцев, китайцев, корейцев, казахов, русских.

Местный порт Охтой

Местный порт Охтой

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Местные жители практически не говорят на английском, но уже освоили гугл-переводчики и знают некоторые слова на английском. Все люди очень улыбчивые, но при этом вежливые и ненавязчивые.

Какие цены на туры на Фукуок, развлечения и еду

На территории отеля тихо и спокойно

На территории отеля тихо и спокойно

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Сумма поездки на остров чартерным рейсом будет зависеть от турпакета. Международный туроператор Selfie Travel может предложить как более бюджетный вариант проживания и развлечений, так и максимальный. Цены начинаются от 100 тысяч за человека.

На острове есть уютные отели с бассейнами четырех и пяти звезд у первой линии к морю. Так, например, у Mercury Phu Quoc Resort & Villas 4*&nbsp;виллы с личными бассейнами, в которых можно плавать хоть всю ночь.

Пятизвездочный отель Vinpearl Resort & Spa, который принадлежит вьетнамскому миллиардеру

Пятизвездочный отель Vinpearl Resort & Spa, который принадлежит вьетнамскому миллиардеру

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На севере острова находится как будто бы отдельный город в городе с современными отелями, новыми интересными зданиями, парками и заповедником. Большинство локаций построил тот самый вьетнамский миллиардер, который запустил бесплатные автобусы по городу. Ему принадлежит и огромный отель на первой линии у моря Vinpearl Resort & Spa, компания Vin по производству электрокаров, сафари-парк, где животные живут на свободном выгуле, и много всего другого.

В Vinpearl Resort & Spa разный номерной фонд и несколько корпусов, каждый носит свое имя. Гости отеля могут выбрать только завтраки или all inclusive. На завтрак, обед и ужин готовят много разных блюд: пасту, рис с морепродуктами и овощами, вьетнамские супы, роллы, мясо. На десерт можно взять мороженое, пирожное или фрукты. Для детей свой фудкорт с низкой витриной, где можно найти даже попкорн.&nbsp;

Парк такси состоит из ярко-голубых электрокаров Vin. Поездка на такси стоит от 200 000 донгов

Парк такси состоит из ярко-голубых электрокаров Vin. Поездка на такси стоит от 200 000 донгов

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Пляжи рядом с отелями не пользуются популярностью у азиатских туристов, они отдают предпочтение бассейну. У отелей рядом с морем оборудована зона с шезлонгами, душ на пляже, просеян песок, есть сервис-служба с выдачей полотенец.

Любоваться морем можно круглосуточно

Любоваться морем можно круглосуточно

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Если поселиться на севере острова, то можно посетить сафари-парк VinPearl Safari. Это парк с животными, где можно посмотреть шоу птиц, покормить слонов сахарным тростником и бананами, погладить жирафа по шее. На территории сафари для этого есть специальное жираф-кафе, где длинношеее животное готов за вкусняшку сделать с туристами селфи и если кто-то ему сильно понравится, чмокнуть в щечку. По парку ездят тук-туки, и чтобы не устать, до животных можно добираться на таком бесшумном транспорте.

Слонов кормят под присмотром зоолога сафари-парка

Слонов кормят под присмотром зоолога сафари-парка

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Чтобы увидеть львов, тигров, медведей, носорогов, зебр и жирафов, нужно будет сесть в закрытый электробус и проехать по парку. Он подвезет к главным обитателям практически вплотную, можно будет рассмотреть ушки, пятнышки и каждый волосок на шестке, но только не погладить.

Тигр после сончаса

Тигр после сончаса

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По парку они ходят свободно, в жару прячутся вглубь леса, но с автобуса все равно можно разглядеть и найти всех полосатиков.

Вот так выглядят пешеходы сафари-парка

Вот так выглядят пешеходы сафари-парка

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Животные практически не обращают никакого внимания на проезжающий автобус и живут своей прекрасной жизнью, не подозревая, что их сейчас снимает 20 туристов.

Животных кормят строго по расписанию

Животных кормят строго по расписанию

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Зебры, жирафы, носороги, антилопы живут на одной территории, как и в дикой природе. Кстати, ландшафт и флора максимально адаптированы к естественной среде, чтобы животные не переедали, были активными и здоровыми.

Самый большой аквариум в Юго-Восточной Азии находится на Фукуоке

Самый большой аквариум в Юго-Восточной Азии находится на Фукуоке

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Рядом с сафари-парком находится парк развлечений VinWonders. На его территории есть океанариум, в котором показывают яркое шоу русалок. Также в нем можно посмотреть разные виды рыб, скатов и даже пингвинов.

Если немного подождать у аквариума в тоннели, то можно сделать селфи с аквалангистом, который кормит рыб

Если немного подождать у аквариума в тоннели, то можно сделать селфи с аквалангистом, который кормит рыб

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На территории VinWonders есть аквапарк, колесо обозрения, много магазинов с подарками под куполом. Кроме этого тут построен огромный замок, вечером тут начинается красочное лазерное шоу.

Так замок выглядит вечером

Так замок выглядит вечером

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По территории VinWonder можно свободно гулять от локации к локации. Здесь много мест для интересных фото, есть парковые скульптуры, экстремальные аттракционы и огромный аквапарк для детей с искусственными волнами.

Так выглядит городок VinWonders

Так выглядит городок VinWonders

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Также на севере острова находится еще одна интересная локация Grand World, построенная вьетнамским миллиардером. Ее называют вьетнамской Венецией, и она действительно похожа. Есть даже настоящие гондолы и гондольеры.

Кстати, все эти локации можно посетить бесплатно, если взять путевку с пакетом, где уже будет включена стоимость всех экскурсий.

В Венеции есть несколько мостов, башня и много цветных домиков, в которых находятся кафе, отели и магазины

В Венеции есть несколько мостов, башня и много цветных домиков, в которых находятся кафе, отели и магазины

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В южной части острова можно посетить местную пагоду, поставить свечку буддийским богам и сделать много атмосферных снимков. Вход в пагоду свободный, но туристы должны будут снять обувь перед входом в храм, девушкам лучше надеть закрытую одежду и юбку ниже колен.

Пагода построена в 2012 году

Пагода построена в 2012 году

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Внутри храма можно встретить местных верующих и монахов. На территории храма стоят огромные статуи, которым буддисты возносят молитвы, а также огромные кувшины с цветущим лотосом.

Цветы можно понюхать

Цветы можно понюхать

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Еще на острове Фукуок можно посетить знаменитую Кокосовую тюрьму, где пытали вьетнамцев-коммунистов вьетнамцы-демократы, посетить ночной рынок, магазины и рестораны и даже опуститься на дно морское.

На фото можно увидеть самую длинную канатную дорогу, сейчас она временно не работает, ее обещают открыть в декабре

На фото можно увидеть самую длинную канатную дорогу, сейчас она временно не работает, ее обещают открыть в декабре

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Чтобы попасть на подводную экскурсию, нужно сначала доплыть на моторном катере до трехпалубного корабля в море. После короткого инструктажа туристам надевают 38-килограмовый шлем и погружают под воду. Прогулка по морскому дну занимает 15 минут, на каждого туриста есть один подводный инструктор. На память там сделают фото и видеосъемку. На камеру можно будет погладить водоросли (некоторые, кстати, липкие!), потрогать пузико у гигантской ракушки, чтобы она закрылась, и покормить рыб хлебом.

Наощупь подводный мир такой же интересный, как и на вид

Наощупь подводный мир такой же интересный, как и на вид

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После насыщенного дня вечером можно заехать на ночной рынок Фукуока, там низкие цены, но все же он рассчитан больше на туристов, поэтому лучше сравнивать цены и не бояться торговаться. Тут можно купить алкоголь, еду, одежду, сувениры, жемчуг. Чтобы не ошибиться и купить настоящий жемчуг, потрите жемчужины друг о друга, если есть мелкая пыль, значит, он настоящий.

Так выглядит жемчужинка в раковине. Цвет жемчужины напрямую зависит от цвета раковины

Так выглядит жемчужинка в раковине. Цвет жемчужины напрямую зависит от цвета раковины

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Плюс жемчужинки не должны быть идеальной формы и цвета — если видите другое, это точно подделка. Все, что встретите на рынке, — дело рук местных жителей.

Ночной рынок Фукуока начинает работать с 18:00

Ночной рынок Фукуока начинает работать с 18:00

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На рынке можно купить фрукты, кофе, сделать массаж ног, отведать рыбных деликатесов, полакомиться вкусным кокосовым мороженым за 25 000 донг или просто погулять и проникнуться местным колоритом.

Омары, крабы и креветки на рынке встречаются на каждом шагу

Омары, крабы и креветки на рынке встречаются на каждом шагу

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Что привезти с острова Фукуок

Туристы первым делом приобретают вьетнамскую конусную шляпу нонла. Они здесь бывают как простые соломенные, так и расписанные вручную. Стоят от 400 рублей.

Второе место по популярности — всевозможные фрукты. Так, спелейшее манго можно купить за 40 000 донгов (выйдет примерно три штучки). Мангостины будут стоить 30 000 донгов.

Небольшой фруктовый островок в центре города

Небольшой фруктовый островок в центре города

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Гиды рекомендуют не пробовать дуриан и салак, если вы планируете в этот день пить алкоголь. Эти фрукты повышают давление и вместе с алкоголем могут пагубно воздействовать на организм или даже привести к летальному исходу.

Дорогой кофе лювак здесь стоит копейки

Дорогой кофе лювак здесь стоит копейки

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Некоторые русские туристы скупают во Вьетнаме знаменитый кофе лювак, чтобы потом в России продавать его на Авито за 10 000 рублей. Неплохой способ отбить хотя бы часть поездки.

Белый перец выращивают местные жители на своих огородах

Белый перец выращивают местные жители на своих огородах

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Еще один популярный сувенир из Вьетнама — белый перец. Именно на нем, кстати, держится экономика Вьетнама. Здесь он стоит около 35 000 донг.

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