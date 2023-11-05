Как вырастить гения. Эксперимент психолога Полгара над своими дочерьми — чем всё закончилось

В 1960-х годах венгерский психолог задумал странный эксперимент. Ласло Полгар изучил биографии выдающихся людей и пришел к выводу, что из любого физически здорового ребенка можно сделать гения — необходимо лишь целенаправленное обучение. Его теория вызвала множество споров и осуждения, но Ласло не отступал и решил доказать свою правоту на собственных детях.
Ласло нашел женщину, согласившуюся на его авантюру, и в 1969, 1974 и 1976 годах у пары родились дочери — Сьюзен, София и Юдит.
Дочерей Ласло и его супруга Клара обучали на дому с раннего детства: математике, иностранным языкам — немецкому, русскому, английскому, испанскому, ивриту и эсперанто. Но отец всё не мог выбрать, на что делать больший упор, пока маленькая Сьюзен не заинтересовалась шахматами. А ведь они тогда считались игрой для «мужского ума». Было решено — дочери станут шахматными гениями.
Чем закончился эксперимент Полгара — смотрите в видео выше.