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Как вырастить гения. Эксперимент психолога Полгара над своими дочерьми — чем всё закончилось

Отец пытался сделать из девочек гроссмейстеров

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Видео: Городские порталы

В 1960-х годах венгерский психолог задумал странный эксперимент. Ласло Полгар изучил биографии выдающихся людей и пришел к выводу, что из любого физически здорового ребенка можно сделать гения — необходимо лишь целенаправленное обучение. Его теория вызвала множество споров и осуждения, но Ласло не отступал и решил доказать свою правоту на собственных детях.

Ласло нашел женщину, согласившуюся на его авантюру, и в 1969, 1974 и 1976 годах у пары родились дочери — Сьюзен, София и Юдит.

Дочерей Ласло и его супруга Клара обучали на дому с раннего детства: математике, иностранным языкам — немецкому, русскому, английскому, испанскому, ивриту и эсперанто. Но отец всё не мог выбрать, на что делать больший упор, пока маленькая Сьюзен не заинтересовалась шахматами. А ведь они тогда считались игрой для «мужского ума». Было решено — дочери станут шахматными гениями.

Чем закончился эксперимент Полгара — смотрите в видео выше.

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