Ученый собрал своими руками гидросамолет — с высоты он изучает численность птиц и животных

— Несколько раза поплавки самолета повреждали белые медведи, принимая их за тюленей. Мы в это время находились вдалеке — на метеостанции или научном стационаре и просто не видели хищников, иначе бы отогнали их огнем или другими средствами, — поделился Георгий. — Но мы стараемся больше не попадаться на это, не останавливаться надолго в местах, где вероятно появление медведей, всё-таки это опасно.



Если присмотреться, на поплавках, действительно, можно заметить заплатки, которые пришлось поставить после когтей мишек.

