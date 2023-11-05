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Ученый собрал своими руками гидросамолет — с высоты он изучает численность птиц и животных

Лететь на лайнере можно пять часов без остановки

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На гидросамолете, собранном своими руками, Георгий пролетел тысячи километров

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Сургутянин Георгий Киртаев по образованию инженер-механик, а страсть к дикой природе ему привила мама-биолог. Своими руками он собрал гидросамолет, на котором сейчас летает в разные уголки нашей страны и изучает численность пернатых и разных животных.

Его крылатому другу не требуются аэродром и взлетная полоса, у самолета очень короткий разбег, да и вообще, по большому счету, земля ему не нужна. Подробности в материале наших коллег из 86.RU.

— Самолет создан для того, чтобы можно было работать в основном с водоплавающими птицами. Летать с ними на одной скорости, взлетать и садиться там же, где и они. Но и чтобы можно было быстро осмотреть какие-то большие труднодоступные территории, — рассказывает Георгий. — На самолете, например, летишь 10 минут, а на вездеходе будешь ехать целый день. Мы летим, фотографируем птиц, а потом спокойно их считаем. Летаю по северу России — от Соловецких островов и до Чукотки.

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Так выглядит гидросамолет снаружи и внутри

Видео: «Ваня за штурвалом» / YouTube

Максимальный взлетный вес лайнера «Стерх С-1» — примерно 700 килограммов, запас топлива — около 100 литров. На них летчик с фотографом могут пролететь без посадки около пяти часов. В самолете есть специальное открывающееся окно, его используют, чтобы снимки получались качественными, без искажений. В полете его можно открывать и закрывать по необходимости.

Особенность гидросамолета — поплавки, благодаря которым крылатая машина может приземляться на воду, лед, снежные поля и без проблем взлетать с них. Правда, иногда эти детали шасси становятся предметом интереса диких животных. Например, несколько раз во время экспедиций ученых пообщаться с поплавками решали медведи, принимая их за добычу.

«Где остановился, там и дом» — девиз Георгия

«Где остановился, там и дом» — девиз Георгия

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— Несколько раза поплавки самолета повреждали белые медведи, принимая их за тюленей. Мы в это время находились вдалеке — на метеостанции или научном стационаре и просто не видели хищников, иначе бы отогнали их огнем или другими средствами, — поделился Георгий. — Но мы стараемся больше не попадаться на это, не останавливаться надолго в местах, где вероятно появление медведей, всё-таки это опасно.

Если присмотреться, на поплавках, действительно, можно заметить заплатки, которые пришлось поставить после когтей мишек.

На строительство гидросамолета у Георгия ушла целая зима. Удивительно, но примерно на 60 процентов обшивка лайнера состоит из ткани, процентов 30 — алюминий и немного пластика. Из него выполнены капот и его закрывающая часть. Стоимость такого самолета — примерно шесть миллионов рублей.

— Я его не купил, я его построил. Есть стартовый набор конструкции, который выпускают в основном в США, плюс двигатель, винт, краска. Но работать надо самому, и работать серьезно, — рассказал Георгий. — Я сам собрал и приборную панель, рядом есть небольшой столик, на который в полете можно положить телефон или поставить бутылку воды. Есть и другие нюансы. Конечно, в сборке самолета мне помогали знакомые ребята. За что им большое спасибо.

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Гидросамолет Георгий собрал за три месяца

Видео: «Ваня за штурвалом» / YouTube

— Вот с небольшого водоема в Сургуте взлетаем — и вперед. Если ветер попутный, то 600–800 километров смело можно пролететь, а если встречный, то и 400 не осилить. Самолет медленный, крейсерская скорость где-то 120–130 километров в час, не больше. В машине 140 лошадиных сил, турбомотор, — рассказывает Георгий. — На снег и на лед можно садиться. Лишь бы было скользко. Либо два–три сантиметра воды, либо немного снега, либо лед, главное, чтобы было ровно и скользко.

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Так гидросамолет приземляется на реку, уже покрытую льдом

Видео: «Ваня за штурвалом» / YouTube

А, например, в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе Георгий приземлился прямо в городе.

— У них такой залив небольшой есть, там и приземлился. А в Якутске, например, не смог, потому что наземные службы запросили согласование властей. Но такое редко бывает. В основном все рады моему появлению. Даже контролирующие службы — ничего себе самолет поймали, — шутит Георгий. — Когда летишь часов пять — устаешь, тело затекает, тогда как-то стараюсь двигаться внутри кабины.

Нередко он летает с супругой, которая разделяет увлечения мужа и фотографирует. Но тогда ночевать уже, где придется, не получается:

— В основном ищем какие-то избушки в заповедниках, метеостанции, там, где люди живут.

Георгий с супругой Натальей

Георгий с супругой Натальей

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Когда Георгий путешествует один, у него с собой всегда есть всё самое необходимое — палатка, спальник, котелок и другие вещи. Бывает, что приходится ночевать и в самолете, сложив сиденья. Но, как он говорит, — это нормально, ведь ученые всегда немного сумасшедшие. Главное — результат.

Задача Георгия — пересчитать всех птиц

Задача Георгия — пересчитать всех птиц

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Болотная сова тоже попала в объектив фотографа

Болотная сова тоже попала в объектив фотографа

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— За многие годы один раз случилось, что у меня разрядился аккумулятор. Но был запасной. Зимой он замерзает, это понятное дело, тогда я кладу его в карман и беру с собой в спальник, — рассказывает Георгий.

Иногда, если местность неизвестная и труднодоступная, гидросамолет Георгия летит на обследование территории. Смотрит, какие условия посадки там есть. Потом уже туда для исследований вылетает лайнер побольше.

— Я сотрудник Центра кольцевания птиц России. Хотелось бы вообще летать с птицами — куда они, туда и я. Мы к этому идем, — рассказывает Георгий. — Власти хотят знать, сколько у них птиц, на каких пернатых можно открыть охоту, а каких стоит занести в Красную книгу.

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Кстати, перевозить по земле гидросамолет достаточно легко. Для этого есть специальная тележка, она сделана как прицеп к легковому автомобилю или квадроциклу.

— По моему мнению — это самый лучший самолет для нашей части России, на котором можно приземляться на воду, — поделился своим мнением опытный пилот, чемпион России и Европы по пилотажному спорту сургутянин Иван Барсов. — На нем можно летать на дачу, на рыбалку и в такие места, где не ступала вообще нога человека.

Раньше мы рассказывали, как чиновник построил автодом и проехал с ним 10 тысяч километров.

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