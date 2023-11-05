«Дефицит как в Советском Союзе»: россиянин съездил в отпуск на Кубу, он не смог купить там даже шоколад

Дефицит

Непривычно было увидеть отголоски Советского Союза. Например, есть два вида магазинов — для иностранцев и местных. Только если в СССР местных не пускали в магазины для иностранцев, то здесь пускают, правда, цены там выше, но зато товара больше. Мы были в обычном магазине, ассортимент удивляет. Полка водки, стеллаж с ромом и текилой, несколько холодильников с пивом, стеллаж с огромными банками кукурузы или бобов, плюс домашняя утварь и холодильник с замороженными овощами — на выбор брокколи или грибы. Всё. Даже молока нет. И если человек хочет купить что-то другое, то ему нужно идти в спецмагазин для иностранцев, там выбор побольше. Ну и цены, например, кубинец нам сказал, что не порошковое молоко стоит порядка 4–5 долларов за литр.