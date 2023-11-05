«Дефицит как в Советском Союзе»: россиянин съездил в отпуск на Кубу, он не смог купить там даже шоколад

Цены на заграничный отдых в этом году перешагнули психологический рубеж. Путевки в Турцию или Египет в среднем стоят в районе
Почему Куба?
Отпуск мы запланировали на сентябрь, поэтому в августе начали смотреть путевки. Цены на привычный для нас уровень отелей Турции и Египта удивили. А стоимость туров в Сочи вообще показалась заоблачной.
За девять ночей в Турции просили 180 тысяч рублей на двоих, а за 11 ночей на Кубе — 290. Кажется, что разница существенная, но не стоит забывать, что и перелет гораздо дольше (13,5 часа из Москвы), плюс здесь были полные 11 ночей — то есть мы прилетели на Кубу рано утром, а улетели вечером. Еще одним аргументом за стало то, что в Средиземном море мы уже купались, а в Атлантическом океане еще нет. Поэтому мы с супругой решили, что готовы заплатить такую сумму за отдых на другом краю планеты. И с отелем мы не прогадали — выбирали по отзывам и нам там очень понравилось.
К стоимости путевки у нас добавились билеты до Москвы и обратно — суммарно на них ушло еще 25 тысяч рублей.
На что похожа Куба
Куба не похожа ни на одну страну. Это остров со своей атмосферой. Страна сама по себе очень бедная и хоть сейчас там начали появляться современные автомобили, например BMW и Mercedes, но в большинстве случаев они принадлежат государству. На Кубе распространена аренда машин именно от государства, и частную машину иностранцу в аренду не сдадут. А если сдадут и этот факт станет известен, то у владельца могут отобрать авто.
Климат нам понравился. Там было очень комфортно, несмотря на то, что днем было до +37 градусов и очень высокая влажность. Комфортно, потому что рядом океан.
Дефицит
Непривычно было увидеть отголоски Советского Союза. Например, есть два вида магазинов — для иностранцев и местных. Только если в СССР местных не пускали в магазины для иностранцев, то здесь пускают, правда, цены там выше, но зато товара больше. Мы были в обычном магазине, ассортимент удивляет. Полка водки, стеллаж с ромом и текилой, несколько холодильников с пивом, стеллаж с огромными банками кукурузы или бобов, плюс домашняя утварь и холодильник с замороженными овощами — на выбор брокколи или грибы. Всё. Даже молока нет. И если человек хочет купить что-то другое, то ему нужно идти в спецмагазин для иностранцев, там выбор побольше. Ну и цены, например, кубинец нам сказал, что не порошковое молоко стоит порядка 4–5 долларов за литр.
Многие вещи на Кубе просто не купить. Вместо чаевых персоналу отеля можно оставлять не только деньги, но и товары — например, шоколад, крем, лаки для ногтей, помады, маски для лица и прочее. И по словам местных, все-таки лучше благодарить такими презентами, чем привычными деньгами. Да, это реальность, что каких-то обыденных вещей просто нет. Нам в эпоху потребления тяжело это представить, но люди сейчас так живут.
Впечатления
Кубинцы рады всем, кроме американцев. Их не любят и обзывают плохими словами.
Отель очень понравился, люди там работают долго, держатся за работу. Потому что лучшего варианта не найти. Например, бармен работает там 22 года, а горничная — 15 лет. Еда очень вкусная, в гостинице постоянно делали гриль, алкоголь был только качественный — по системе всё включено.
Самые хорошие впечатления от поездки и если позволит ситуация в стране и мире, то поехали бы сюда еще раз. Мы бронировали за три недели до вылета, а ребята из Казани купили тур в мае за 214 тысяч рублей. Поэтому в следующий раз будем планировать поездку за полгода.
Единственный минус поездки — долгий перелет. На Кубу мы вылетали в два часа ночи и поспать удалось только несколько часов, потому что пока взлетели, потом напитки разнесли, следом еду, потом еще раз еду. Обратно перелет прошел легче.
Расплачиваться на Кубе лучше местной валютой, так выйдет дешевле, чем долларами. Например, в баре мы платили за два коктейля в переводе на песо порядка пяти долларов, а если бы платили валютой, то было бы в два раза дороже. Менять деньги лучше не в банках, а у валютчиков, они дают за доллар 200–210 песо, а официальный курс — от 90 до 100 песо за доллар.
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