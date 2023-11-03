«Лох» — от слова «лопух», а закадычный друг — с кем заливают за кадык. Профессор объясняет значения жаргонных слов и татуировок

Сейчас эта тема не вызвала бы дискуссий или споров. Но в Советском Союзе ответ на подобные вещи был прост: профессиональной преступности в стране нет, а значит, нет и блатной лексики. Другими словами, «продавить» эту тему в научной среде было непросто.



— И тут советский студент берется за такую работу! Да он же враг народа! В буквальном смысле этого слова. Ваш покорный слуга всего этого смог избежать. Защитил и курсовую, и дипломную работу, всё нормально, всё хорошо, — вспоминает профессор.



В распоряжении городского отдела народного образования в Павлове Михаил Грачев пробыл недолго, чуть больше года. Для научной карьеры, в хорошем смысле этого слова, такой маленький город не подходит. Молодой специалист к тому времени уже имел большой опыт работы: и фрезеровщиком, и даже мастером в стройотряде БАМа. Переезд в Нижний был вопросом времени.

