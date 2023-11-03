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Интервью

«Лох» — от слова «лопух», а закадычный друг — с кем заливают за кадык. Профессор объясняет значения жаргонных слов и татуировок

Лингвокриминалист рассказал о своей работе с зэками и объяснил значения привычных слов

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Приходится лингвисту работать не только в уютных кабинетах

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Профессор Михаил Александрович Грачев — один из самых уважаемых ученых не только Нижнего Новгорода, но и России. Он работает в НГЛУ на кафедре преподавания русского языка, большую часть жизни отдав этой науке, в том числе лингвокриминалистике.

По этой теме Грачев составил 8 словарей, а всего написал 430 научных работ. Нижегородец является одним из первопроходцев в современной русской лингвокриминалистике: еще в Советском Союзе он читал лекции правоохранителям об особенностях арго, то есть о языке преступников. Грачев до сих пор служит закону, выезжая в разные уголки России. В настоящее время профессор проводит судебные экспертизы и лингвистические заключения по различным тематикам: негативной информации, оскорблениям, экстремизму, автороведческой информации, АУЕ*. По просьбе ученого в материале наших коллег из NN.RU не используются снимки с его лицом.

Преступность, которой «нет»

Попасть в науку Михаилу Грачеву удалось не сразу. Он вырос на окраине маленького города Павлова. Закончил 10-летку и дважды пытался поступить в педагогический институт, но тщетно — не хватало буквально одного балла. Затем юноша отправился в армию, а вернувшись, снова пошел сдавать вступительные экзамены. И прошел. Педагогический институт Арзамаса Михаил Грачев окончил с красным дипломом.

— Дальше начались удивительные действия. Решил отправиться в Нижний Новгород для науки. В Арзамасском педагогическом институте я писал курсовую по теме «Лексика криминальных элементов». Тема была интересная. Для справки: в Ленинградском университете имени Жданова всем тем студентам, которые работали над этой темой, на защите дипломных работ снижали оценки до тройки. Такие были сложные времена, — рассказывает профессор.

Сейчас эта тема не вызвала бы дискуссий или споров. Но в Советском Союзе ответ на подобные вещи был прост: профессиональной преступности в стране нет, а значит, нет и блатной лексики. Другими словами, «продавить» эту тему в научной среде было непросто.

— И тут советский студент берется за такую работу! Да он же враг народа! В буквальном смысле этого слова. Ваш покорный слуга всего этого смог избежать. Защитил и курсовую, и дипломную работу, всё нормально, всё хорошо, — вспоминает профессор.

В распоряжении городского отдела народного образования в Павлове Михаил Грачев пробыл недолго, чуть больше года. Для научной карьеры, в хорошем смысле этого слова, такой маленький город не подходит. Молодой специалист к тому времени уже имел большой опыт работы: и фрезеровщиком, и даже мастером в стройотряде БАМа. Переезд в Нижний был вопросом времени.

— Я начал ходить по всем вузам. Задача какая? Чтобы кто-то меня взял хотя бы в качестве соискателя. Я до этого сдал кандидатский экзамен по философии. И вот иду в педагогический институт, и, конечно, мне говорят: «Молодой человек, почему у вас такая тема?» Я говорю: «Она не исследована». — «Нет-нет, нам таких не надо».

Только профессор ННГУ Николай Русинов помог ему, взяв не как аспиранта, а как соискателя. То есть Грачев был сам за себя, всего лишь прикрепленный к ученому. Тогда наш герой и решил активнее контактировать с правоохранителями. Лекцию «История воровского жаргона и условные обозначения современных преступников» будущий профессор читал силовикам не один раз.

— Я ездил, читал лекции. Они были в восторге, так как мало знали о субкультуре криминального мира, в том числе и о татуировках, — рассказал профессор.

Выход первого словаря по этой теме не был легким процессом. Молодой ученый познакомился с Александром Гуровым, который первым в СССР заявил о существовании профессиональных преступников в стране. Для некоторых он известен как человек, спасший людей от льва по кличке Кинг из фильма «Приключения итальянцев в России». С ним у Михаила Александровича вышло пять публикаций.

Один из словарей профессора

Один из словарей профессора

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После обсуждений и корректировки словаря арго нужно было утвердить работу заместителем начальника МВД Горьковской области по политической работе.

— Он мне тогда вот что сказал: «Михаил Александрович. Вы, судя по вашему словарю, верите в профессиональную преступность?» — «Ну конечно!» Он так, помню, испуганно оглянулся по углам, будто там сидит по уголовнику, и сказал: «Ну об этом мы можем говорить только за рюмкой чая». Я моментально перезвонил Гурову, и он обнадежил, что словарь всё равно выйдет.

Областной комитет ВЛКСМ всё-таки ухватился за словарь молодежных сленгов. Тогда-то будущая кандидатская диссертация получила мощный стимул — к тому же Грачев взял справку от нового начальника уголовного розыска УВД, в которой объяснялась важность этой темы.

«Отмороженная на всю голову братва лихо бомбила лоховские кормушки»

В 1983 году Грачев стал ассистентом на полставки в лингвистическом университете. Тема диссертации — «Русское дореволюционное арго 1861–1917 годов».

После кандидатской ученый сразу стал готовить докторскую, защитив ее в 1995-м. Специалиста заметили и на международном уровне — пригласили в Германию почитать лекции по арго. Немецкие ученые подозрительно отнеслись к необычной теме, но всё же нижегородцу удалось впечатлить аудиторию довольно неожиданным способом. С собой Грачев привез вырезки из свежих газет, пестривших уголовным жаргоном по трем темам: экономической, политической и криминальной.

— Они стали задавать вопросы: «Михаил Александрович, а что такое "теневик"? А что такое "цеховик"? А что такое "черный нал"?» Я им объяснил. Потом вторая тема: «Что такое политическая "тусовка"? А что такое "политический беспредел"?» — вспоминает профессор.

Окончательно «паруса» немецких коллег поникли, когда речь зашла о криминальных сводках в новостях. Стоит сказать, что и для русского человека многие фразы и выражения на арго незнакомы, а тут и подавно:

— Их очень «умилила» одна фраза: «Отмороженная на всю голову братва лихо бомбила лоховские кормушки». Перевод: «Преступники, не соблюдающие основных криминальных законов, занимались вымогательством у предпринимателей». Слово «лох» пришло из профессионального языка торговцев мелким товаром, или «офеней», так их называли в старину. Слово «лох» — это есть не что иное, как производное от слова «лопух». Один из способов засекречивания слов — это диереза. То есть выкидка слога.

Как говорят преступники

Арго — не секретный язык. Оно нарождалось стихийно, без какой-то цели, в отличие от языка офеней. По словам профессора, «ботают по фене» миллионы, а слова оттуда постоянно кочуют в общенародный язык. Например, такое слово, как «тусовка», изначально — сбор уголовников для общения или обмена воровским опытом. Причем произошло от французского слова tasser. А само слово argot означает шпору петуха. Это слово функционировало уже в XV веке в 15-тысячной шайке французских уголовников. Они носили шпоры петуха на поясе, чтобы отличать «своих». В этих кругах был и знаменитый поэт Франсуа Вийон, написавший 11, как он их называл, «Цветных баллад». Некоторые его стихи в переводе профессор Грачев знает наизусть.

На дело, жохи!

Ночь без балдохи —

Вот лучшая для нас пора,

Кирнём немножко

Перед дорожкой

И за душник возьмем бобра...

— «Жоха» — это профессиональный преступник на русском арго XIX века. «Балдоха» — это луна. «Кирнём немножко» — выпьем, «кирюха» — собутыльник изначально, а потом друг. Как, допустим, закадычный друг — это человек, с кем заливают за кадык. Вот вам и «закадычный». А «кирять» — от греческого слова «стакан». «За душник возьмем бобра» — это «за горло возьмем богатого человека», — объяснил специалист.

В русском языке тоже есть старые фразы криминального мира. Одна из самых знаменитых — слова уголовника Камчатки, друга знаменитого вора Ваньки Каина: «Трёка калач ела, стромык сверлюк страктирила». Для обычного человека понять ее невозможно. «Внимание: тут ключи для отпирания кандальных цепей» — такая у фразы расшифровка.

В 90-х арго ринулось в творчество, от которого не смогли спастись шедевры русской литературы. Вот перлы одного из произведений любителя арготизмов:

Русь-паханка! Родный чернозем!

Ты уже в натуре за бугром!

Игорь сбил кубло и зектори́т:

Сева-центровик там не пылит?

И с порога дышит центровой:

Славик — нам пахан!

Наздюм с тобой

Мой куток на зрячую готов.

Так рыхгуй, в натуре, ловаков!

Это был один из фрагментов «Слова о полку Игореве», которое перевел доцент под псевдонимом Каракалпакчи из Славянского университета. Рецензию Михаил Грачев давать этой работе отказался, но строчки всё же запомнил. Начало у великого произведения в «криминальной интерпретации» такое:

Вы́соко-законно ль, керифаны,

Нам базар на Игорька свернуть?

Да не фенькой ветушной Бояна

За его гастроли базлануть!

Читать по татуировкам и видеть смысл

Выдают в толпе уголовника не только слова. Один из важнейших элементов криминального мира — наколка. Что отличает наколки зэков от татуировок молодежи? Михаил Грачев уверен, что это — система. Вор в законе ни за что не нанесет себе татуировку развлекательного характера: изображения бутылки с алкоголем, наркотиков или женщин. У него либо угрожающие, либо восхваляющие, либо символизирующие профессиональных преступников.

Мы решили провести собственный эксперимент. Принесли заранее распечатанные листки с различными изображениями на теле — где-то были показаны наколки на телах осужденных, на других — обычные художественные татуировки у молодежи. Нижегородский профессор просмотрел ряд из них и разъяснил смысл каждого изображения.

Казалось бы, срок и погоны — вещи несовместимые

Казалось бы, срок и погоны — вещи несовместимые

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— Полковник — своеобразная привилегированная каста у уголовников, но это всё уходит, — объяснил Михаил Грачев.

Подобные татуировки можно найти и у обычных людей

Подобные татуировки можно найти и у обычных людей

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— Колючая проволока всегда символ лишения свободы. Надо смотреть по остальным татуировкам, чтобы выяснить, сколько человек отсидел. Роза, обвитая колючей проволокой, говорит, что человек отбывал наказание на «малолетке».

Сначала этот человек отказывался сотрудничать с лингвокриминалистом

Сначала этот человек отказывался сотрудничать с лингвокриминалистом

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— Вот у этого товарища на правой руке была татуировка АВТК-2. Это Ардатовская воспитательно-трудовая колония. Я ему говорил: «А что же ты не сведешь?» Он отвечал: «Ты понимаешь, первая ходка — это как первая любовь: не забывается», — рассказал профессор.

Татуировка нашей коллеги

Татуировка нашей коллеги

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— Змея, без короны. Да ничего бы не было. Ну сделала татуировку, ну молодежная. А вот с короной — да. Это «сила» привилегированных. Но женщина вором в законе не может быть, — уточнил Грачев.

Странное положение распространенной татуировки

Странное положение распространенной татуировки

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— Звезды наносятся на ключицы, по две звезды, и на колени. Это означает, что человек ни перед кем не встанет на колени и был «отрицалой». То есть не вступал в контакт с начальством правоохранительных органов. Это нетипичная татуировка для уголовников, я имею в виду место ее нанесения, — объяснил лингвист.

Верхнее изображение видели многие

Верхнее изображение видели многие

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— Отбывал наказание на севере. Полусолнце — это север. «Миша» — тезка... А череп — не воровская. Так, может быть, просто какой-нибудь художественный рисунок. Если бы, допустим, был воткнут нож, то да. Но должна быть изображена обязательно еще и рука, что означает принадлежность к профессиональным преступникам, причем к занимающим высокое положение в криминальной иерархии. Может, даже иерарх этой ОПГ, — объяснил специалист.

Такие татуировки можно случайно увидеть у некоторых прохожих

Такие татуировки можно случайно увидеть у некоторых прохожих

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— Это криминал. Они могут иметь несколько значений. Одно из них — человек отбывал наказание на «малолетке», — уточнил Грачев.

Религия была одним из противовесов «советскому укладу» в тюрьмах

Религия была одним из противовесов «советскому укладу» в тюрьмах

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— Это оберег, Матерь Божья. Еще в качестве оберега рисуют архангела Михаила на спине. Это самое главное. То, что это изображение нанесено на плечо, — как-то удивительно. Обычно набивают на правой части груди.

Сейчас Михаил Грачев пишет книгу о Пушкине и Дале, ведь великий лексикограф жил и творил в Нижнем Новгороде.

* Признано экстремистским движением и запрещено на территории РФ.

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