«Лох» — от слова «лопух», а закадычный друг — с кем заливают за кадык. Профессор объясняет значения жаргонных слов и татуировок

Профессор Михаил Александрович Грачев — один из самых уважаемых ученых не только Нижнего Новгорода, но и России. Он работает в НГЛУ на кафедре преподавания русского языка, большую часть жизни отдав этой науке, в том числе лингвокриминалистике.
По этой теме Грачев составил 8 словарей, а всего написал 430 научных работ. Нижегородец является одним из первопроходцев в современной русской лингвокриминалистике: еще в Советском Союзе он читал лекции правоохранителям об особенностях арго, то есть о языке преступников. Грачев до сих пор служит закону, выезжая в разные уголки России. В настоящее время профессор проводит судебные экспертизы и лингвистические заключения по различным тематикам: негативной информации, оскорблениям, экстремизму, автороведческой информации, АУЕ*. По просьбе ученого в материале наших коллег из NN.RU не используются снимки с его лицом.
Преступность, которой «нет»
Попасть в науку Михаилу Грачеву удалось не сразу. Он вырос на окраине маленького города Павлова. Закончил
— Дальше начались удивительные действия. Решил отправиться в Нижний Новгород для науки. В Арзамасском педагогическом институте я писал курсовую по теме «Лексика криминальных элементов». Тема была интересная. Для справки: в Ленинградском университете имени Жданова всем тем студентам, которые работали над этой темой, на защите дипломных работ снижали оценки до тройки. Такие были сложные времена, — рассказывает профессор.
Сейчас эта тема не вызвала бы дискуссий или споров. Но в Советском Союзе ответ на подобные вещи был прост: профессиональной преступности в стране нет, а значит, нет и блатной лексики. Другими словами, «продавить» эту тему в научной среде было непросто.
— И тут советский студент берется за такую работу! Да он же враг народа! В буквальном смысле этого слова. Ваш покорный слуга всего этого смог избежать. Защитил и курсовую, и дипломную работу, всё нормально, всё хорошо, — вспоминает профессор.
В распоряжении городского отдела народного образования в Павлове Михаил Грачев пробыл недолго, чуть больше года. Для научной карьеры, в хорошем смысле этого слова, такой маленький город не подходит. Молодой специалист к тому времени уже имел большой опыт работы: и фрезеровщиком, и даже мастером в стройотряде БАМа. Переезд в Нижний был вопросом времени.
— Я начал ходить по всем вузам. Задача какая? Чтобы кто-то меня взял хотя бы в качестве соискателя. Я до этого сдал кандидатский экзамен по философии. И вот иду в педагогический институт, и, конечно, мне говорят: «Молодой человек, почему у вас такая тема?» Я говорю: «Она не исследована». — «Нет-нет, нам таких не надо».
Только профессор ННГУ Николай Русинов помог ему, взяв не как аспиранта, а как соискателя. То есть Грачев был сам за себя, всего лишь прикрепленный к ученому. Тогда наш герой и решил активнее контактировать с правоохранителями. Лекцию «История воровского жаргона и условные обозначения современных преступников» будущий профессор читал силовикам не один раз.
— Я ездил, читал лекции. Они были в восторге, так как мало знали о субкультуре криминального мира, в том числе и о татуировках, — рассказал профессор.
Выход первого словаря по этой теме не был легким процессом. Молодой ученый познакомился с Александром Гуровым, который первым в СССР заявил о существовании профессиональных преступников в стране. Для некоторых он известен как человек, спасший людей от льва по кличке Кинг из фильма «Приключения итальянцев в России». С ним у Михаила Александровича вышло пять публикаций.
После обсуждений и корректировки словаря арго нужно было утвердить работу заместителем начальника МВД Горьковской области по политической работе.
— Он мне тогда вот что сказал: «Михаил Александрович. Вы, судя по вашему словарю, верите в профессиональную преступность?» — «Ну конечно!» Он так, помню, испуганно оглянулся по углам, будто там сидит по уголовнику, и сказал: «Ну об этом мы можем говорить только за рюмкой чая». Я моментально перезвонил Гурову, и он обнадежил, что словарь всё равно выйдет.
Областной комитет ВЛКСМ всё-таки ухватился за словарь молодежных сленгов. Тогда-то будущая кандидатская диссертация получила мощный стимул — к тому же Грачев взял справку от нового начальника уголовного розыска УВД, в которой объяснялась важность этой темы.
«Отмороженная на всю голову братва лихо бомбила лоховские кормушки»
В 1983 году Грачев стал ассистентом на полставки в лингвистическом университете. Тема диссертации — «Русское дореволюционное арго 1861–1917 годов».
После кандидатской ученый сразу стал готовить докторскую, защитив ее в
— Они стали задавать вопросы: «Михаил Александрович, а что такое "теневик"? А что такое "цеховик"? А что такое "черный нал"?» Я им объяснил. Потом вторая тема: «Что такое политическая "тусовка"? А что такое "политический беспредел"?» — вспоминает профессор.
Окончательно «паруса» немецких коллег поникли, когда речь зашла о криминальных сводках в новостях. Стоит сказать, что и для русского человека многие фразы и выражения на арго незнакомы, а тут и подавно:
— Их очень «умилила» одна фраза: «Отмороженная на всю голову братва лихо бомбила лоховские кормушки». Перевод: «Преступники, не соблюдающие основных криминальных законов, занимались вымогательством у предпринимателей». Слово «лох» пришло из профессионального языка торговцев мелким товаром, или «офеней», так их называли в старину. Слово «лох» — это есть не что иное, как производное от слова «лопух». Один из способов засекречивания слов — это диереза. То есть выкидка слога.
Как говорят преступники
Арго — не секретный язык. Оно нарождалось стихийно, без какой-то цели, в отличие от языка офеней. По словам профессора, «ботают по фене» миллионы, а слова оттуда постоянно кочуют в общенародный язык. Например, такое слово, как «тусовка», изначально — сбор уголовников для общения или обмена воровским опытом. Причем произошло от французского слова tasser. А само слово argot означает шпору петуха. Это слово функционировало уже в XV веке в
На дело, жохи!
Ночь без балдохи —
Вот лучшая для нас пора,
Кирнём немножко
Перед дорожкой
И за душник возьмем бобра...
— «Жоха» — это профессиональный преступник на русском арго XIX века. «Балдоха» — это луна. «Кирнём немножко» — выпьем, «кирюха» — собутыльник изначально, а потом друг. Как, допустим, закадычный друг — это человек, с кем заливают за кадык. Вот вам и «закадычный». А «кирять» — от греческого слова «стакан». «За душник возьмем бобра» — это «за горло возьмем богатого человека», — объяснил специалист.
В русском языке тоже есть старые фразы криминального мира. Одна из самых знаменитых — слова уголовника Камчатки, друга знаменитого вора Ваньки Каина: «Трёка калач ела, стромык сверлюк страктирила». Для обычного человека понять ее невозможно. «Внимание: тут ключи для отпирания кандальных цепей» — такая у фразы расшифровка.
В 90-х арго ринулось в творчество, от которого не смогли спастись шедевры русской литературы. Вот перлы одного из произведений любителя арготизмов:
Русь-паханка! Родный чернозем!
Ты уже в натуре за бугром!
…
Игорь сбил кубло и зектори́т:
Сева-центровик там не пылит?
И с порога дышит центровой:
Славик — нам пахан!
Наздюм с тобой
Мой куток на зрячую готов.
Так рыхгуй, в натуре, ловаков!
Это был один из фрагментов «Слова о полку Игореве», которое перевел доцент под псевдонимом Каракалпакчи из Славянского университета. Рецензию Михаил Грачев давать этой работе отказался, но строчки всё же запомнил. Начало у великого произведения в «криминальной интерпретации» такое:
Вы́соко-законно ль, керифаны,
Нам базар на Игорька свернуть?
Да не фенькой ветушной Бояна
За его гастроли базлануть!
Читать по татуировкам и видеть смысл
Выдают в толпе уголовника не только слова. Один из важнейших элементов криминального мира — наколка. Что отличает наколки зэков от татуировок молодежи? Михаил Грачев уверен, что это — система. Вор в законе ни за что не нанесет себе татуировку развлекательного характера: изображения бутылки с алкоголем, наркотиков или женщин. У него либо угрожающие, либо восхваляющие, либо символизирующие профессиональных преступников.
Мы решили провести собственный эксперимент. Принесли заранее распечатанные листки с различными изображениями на теле — где-то были показаны наколки на телах осужденных, на других — обычные художественные татуировки у молодежи. Нижегородский профессор просмотрел ряд из них и разъяснил смысл каждого изображения.
— Полковник — своеобразная привилегированная каста у уголовников, но это всё уходит, — объяснил Михаил Грачев.
— Колючая проволока всегда символ лишения свободы. Надо смотреть по остальным татуировкам, чтобы выяснить, сколько человек отсидел. Роза, обвитая колючей проволокой, говорит, что человек отбывал наказание на «малолетке».
— Вот у этого товарища на правой руке была татуировка АВТК-2. Это Ардатовская воспитательно-трудовая колония. Я ему говорил: «А что же ты не сведешь?» Он отвечал: «Ты понимаешь, первая ходка — это как первая любовь: не забывается», — рассказал профессор.
— Змея, без короны. Да ничего бы не было. Ну сделала татуировку, ну молодежная. А вот с короной — да. Это «сила» привилегированных. Но женщина вором в законе не может быть, — уточнил Грачев.
— Звезды наносятся на ключицы, по две звезды, и на колени. Это означает, что человек ни перед кем не встанет на колени и был «отрицалой». То есть не вступал в контакт с начальством правоохранительных органов. Это нетипичная татуировка для уголовников, я имею в виду место ее нанесения, — объяснил лингвист.
— Отбывал наказание на севере. Полусолнце — это север. «Миша» — тезка... А череп — не воровская. Так, может быть, просто какой-нибудь художественный рисунок. Если бы, допустим, был воткнут нож, то да. Но должна быть изображена обязательно еще и рука, что означает принадлежность к профессиональным преступникам, причем к занимающим высокое положение в криминальной иерархии. Может, даже иерарх этой ОПГ, — объяснил специалист.
— Это криминал. Они могут иметь несколько значений. Одно из них — человек отбывал наказание на «малолетке», — уточнил Грачев.
— Это оберег, Матерь Божья. Еще в качестве оберега рисуют архангела Михаила на спине. Это самое главное. То, что это изображение нанесено на плечо, — как-то удивительно. Обычно набивают на правой части груди.
Сейчас Михаил Грачев пишет книгу о Пушкине и Дале, ведь великий лексикограф жил и творил в Нижнем Новгороде.
* Признано экстремистским движением и запрещено на территории РФ.