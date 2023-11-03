Чиновника Минобороны арестовали по обвинению в мошенничестве: новости СВО за 2 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 ноября.
В Госдуме опровергли, что ЧВК «Вагнер» войдет в состав Росгвардии
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн опроверг информацию о том, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Депутат назвал эту новость слухами, которые распространяют в соцсетях.
— Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению, — написал депутат в телеграм-канале.
На днях сразу из нескольких регионов России стали поступать сообщения о наборе рекрутов в ЧВК «Вагнер». Мы рассказывали всё, что известно об этой истории.
Чиновника Минобороны арестовали по обвинению в мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал замдиректора Департамента воздушного имущества Минобороны России Владимира Шишова. Как пишет «Коммерсантъ», чиновника обвиняют в хищении средств Минобороны, выделенных на нужды СВО.
Также задержан гендиректор компании по производству деревянных конструкций и пиломатериалов «ИФК "РНГС Капитал"» Дмитрий Левченко. Издание сообщает, что махинации совершались с поставками пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений, в том числе и блиндажей и окопов в зоне боевых действий.
Общая сумма договоров, которые «РНГС Капитал» заключила с военным ведомством с 2022 года, может превышать
Украина внесла компанию Nestle в список «спонсоров войны»
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Nestle в список «спонсоров войны» из-за того, что она по-прежнему работает в России.
— В компании заявили о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, — написано в телеграм-канале агентства. — Однако, по сообщениям СМИ, по состоянию на февраль 2023 года полки российских магазинов были переполнены продукцией Nestle.
По данным НАПК, прибыль Nestle с российского рынка составляет около 2%, а сама компания пытается «скрытно направлять техническое оборудование» в Россию.
Nestle объявила о том, что уходит из России, в марте 2022 года. Компания увела с рынка бренды KitKat, Nesquik, Nespresso и S. Pellegrino.
Сайты, собирающие деньги для ВСУ, будут блокировать без решения суда
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты с призывами финансировать ВСУ во внесудебном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В сопроводительных документах к закону сказано, что за время спецоперации были зафиксированы многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ в распространении призывов к поддержке ВСУ, что предоставляет угрозу безопасности России. Теперь власти смогут блокировать такие сайты, не дожидаясь решения суда.
Участников СВО и их детей вне очереди будут принимать в колледжи
В Госдуму внесли поправки, которые дадут преимущество участникам СВО и их детям при поступлении в колледжи и вузы. Об этом написал в телеграм-канале глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
— Их будут принимать в первoочередном порядке, незaвисимо от результатов в школьном аттестaте и без договорa целевого обучения, — написал Турчак.
Глава рабочей группы также добавил, что это не значит, что участники СВО будут поступать без конкурса, но при прочих равных преимущество будет отдаваться им.
На Украине запретили русский балет
Власти Украины запретили своим артистам выступать на сцене с русским балетом. Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, в Киеве считают балет средством «мягкой силы» России.
Запрет прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента назвал запрет балета «продолжением абсолютного психоза»:
— Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность.
В Минобороны сообщили о перехвате беспилотников над Крымом
Утром системы ПВО перехватили пять беспилотников над Крымом. Об этом заявили в Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым, — написали в пресс-службе ведомства.
Атаки на Крым продолжаются уже несколько дней. Вчера об атаке на полуостров заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он написал в телеграм-канале о том, что над Крымом военные вели «работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей».
США ввели новые санкции против России
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США включили в санкционный список более 30 человек и почти 200 юридических лиц. Среди попавших под санкции — российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотника «Ланцет», и члены его семьи.
Среди компаний санкции затронули АФК «Система», «Арктик СПГ 2», МГТУ имени