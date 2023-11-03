Чиновника Минобороны арестовали по обвинению в мошенничестве: новости СВО за 2 ноября

В Госдуме опровергли, что ЧВК «Вагнер» войдет в состав Росгвардии

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн опроверг информацию о том, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Депутат назвал эту новость слухами, которые распространяют в соцсетях.



— Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению, — написал депутат в телеграм-канале.

